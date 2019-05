Sondaggi elettorali, Lega ancora in crescita (al 32,2%), i Cinque Stelle perdono quota (Di giovedì 2 maggio 2019) Secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega di Salvini cresce in una settimana dello 0,9%. In calo il Movimento Cinque Stelle: il 22,9% degli intervistati ha risposto che voterebbe per il partito di Di Maio, percentuale in discesa dello 0,2% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Il Pd insegue i pentastellati, con il 21,9%.



