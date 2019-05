Sky – Insigne | infortunio alle spalle | Possibile rientro da titolare con il Cagliari | la

forzazzurri

(Di giovedì 2 maggio 2019) Secondo l’edizione odierna di Sky Sport, Lorenzoha smaltito i problemi muscolari, con ildovrebbe tornare al centro dell’attacco. Lorenzoha svolto parte dell’namento in gruppo e sembra essersi messospi malumori della piazza e i fischi nel match di ritorno con l’Arsenal. Ma, soprattutto, sembra essersi messospi fastidi muscolari che l’hanno tenuto ai box nell’ultimo periodo. Il talento di Frattamaggiore è un forte candidato per una maglia dacontro il. Anche Amin Younes, il migliore contro il Frosinone, è un calciatore che Carlo Ancelotti tiene in considerazione per la prossima partita di campionato.LEGGI ANCHE :Napoli-, ecco dove vedere la partita in streaming e in tvLEGGI ANCHE :Kiss Kiss Napoli – Ass. Borriello: “Speriamo di vedere il San Paolo come dal ...

RaiolaFeli : RT @ROI05841958: Apro il web, notizie su Insigne, molto attendibili Sky: Insigne resta Fedele: Scambio con Bakayoko Branchini: Diego Cos… - MondoNapoli : Sky, Marchetti: 'Insigne, come stanno realmente le cose. Il Napoli pesca dalla Premier per le fasce' -… - tuttonapoli : Sky, Marchetti: 'Insigne sereno, ma se arrivano offerte saranno valutate. Due nomi in entrata' -