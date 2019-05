Siri | «Sono innocente | se non ci sono novità sono pronto a dimettermi in 15 giorni»

Siri : “Sono innocente - se i pm non mi ascoltano entro 15 giorni mi dimetto” : Armando Siri si professa “innocente” e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c’è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente,...

Siri - il lapsus in diretta di Di Maio : “Ci sono parlamentari leghisti che chiedono le dimissioni di Salvini” : “Credo che anche Salvini farà la scelta giusta, anche perché ci sono ormai anche parlamentari della Lega che mi dicono che Salvini dovrebbero dimettersi”. E’ il lapsus fatto dal vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl, parlando del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato, di cui il M5s chiede le dimissioni. Di Maio ha confuso il nome di Siri con quello del leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo il lapsus, Di Maio ha ...

Siri : "Sono pulito - se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Caso Siri, Salvini: 'I ...

Siri : "Sono pulito - se vogliono devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi”. Caso Siri, Salvini: 'I ...

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : 'Dimissioni sono la strada giusta' : ... il senatore pentastellato ha spiegato: 'Io ritengo che, a prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare e che non spetta alla politica ma al potere ...

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : “Dimissioni sono la strada giusta” : Il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, hanno avuto lunedì sera il faccia a faccia che era stato annunciato negli scorsi giorni. La decisione sulle dimissioni dell’esponente del Carroccio potrebbero arrivare in giornata durante un incontro a Tunisi tra il presidente del Consiglio e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento Cinque Stelle, intanto, insiste sulla ...

Giuseppe Conte - il faccia a faccia a Palazzo Chigi con Siri : che cosa si sono detti : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sottosegretario Armando Siri c'è stato ieri sera, poco prima che il premier partisse per la Tunisia. Secondo il Corriere della sera, Siri ha parlato dell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Poco prima Conte aveva chiarito: "De

ESCLUSIVA Sen. Romano - M5S - : "PD? Continueremo a lavorare bene con la Lega - le dimissioni di Siri Sono un gesto di responsabilità" : ... senza realizzare nulla di tutto questo e che per giunta sul taglio ai costi della politica è alquanto distante dalle posizioni del Movimento? Noi lavoriamo bene e Continueremo a farlo con la Lega, ...

Salvini : “Grazie siciliani - voglia di cambiamento”. Stoccata a M5s e su Siri : “Non sono da Paese civile processi sui giornali” : “Grazie ai siciliani, perché mi hanno regalato, ci hanno regalato e si sono regalati un’emozione, una voglia di cambiamento, una scelta di coraggio. Solo parlare di una scelta del genere due o tre anni fa sarebbe stata fantascienza. Quindi, vuol dire che quello che stiamo facendo al governo piace da nord a sud“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ...

Caso Siri - Giorgetti 'Conte vedrà le carte e capirà'. A Maroni dice 'Non sono io il problema' : Politica Inchiesta Siri, l'intercettazione c'è: l'audio sui 30mila euro che incastra il sottosegretario di CARLO BONINI E MARIA ELENA VINCENZI Il sottosegretario leghista se la prende poi con Roberto ...

Caso Siri - quelle parole di Arata sono un’ammissione di colpevolezza : Secondo l’accusa nell’intercettazione dell’imprenditore mentre parla con il figlio c’è la spiegazione sui 30 mila euro dati al senatore della Lega. L’indagine, nonostante i tentativi di delegittimazione arrivati da più parti, è destinata ad allargarsi

Salvini : Siri resta dov'è. Lui è tranquillo - io sono tranquillo : Corleone, Palermo,, 25 apr., askanews, - "Siri resta dov'è, ci mancherebbe altro. Ha detto che chiarirà. L'ho sentito ed è tranquillo. Se è tranquillo lui, sono tranquillo io". Lo ha detto il ministro ...

I pm : "Nelle carte su Siri non ci sono intercettazioni sulla tangente" : "Questa operazione ci è costata 30mila euro". Nella vulgata di una certa stampa questa frase sarebbe stata pronunciata da Paolo Arata al figlio Francesco. Nel loro immaginario si riferirebbe ai soldi versato ad Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture ora indagato per corruzione, per modificare i provvedimenti legislativi e sarebbe stata catturata da una cimice della Dia. Peccato che, come rivela oggi la Verità, l'intercettazione sia ...

Siri - la Lega non è più un monolite Le dimissioni ora sono un'ipotesi : 23 aprile 2019, poco prima delle ore 16 le agenzie battono l'ennesima stilettata dei 5 Stelle alla Lega. Ma questa volta non si parla né di 25 Aprile né di rimpatri di clandestini né di Salva Roma: il punto chiave delle tensioni nella maggioranza... Segui su affaritaliani.it