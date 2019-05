Siri | “Sono innocente | se i pm non mi ascoltano entro 15 giorni mi dimetto” 

Federico Arata - chi è il figlio del presunto corruttore di Siri assunto da Giorgetti : “Sono lo spin doctor della Lega negli Usa” : I Legami diretti tra la famiglia Arata e Matteo Salvini risalgono almeno a due anni fa. Il figlio di Paolo Arata, Federico Arata, ha infatti organizzato il viaggio nel dicembre 2017 del segretario della Lega negli Stati Uniti, facendo da ponte tra lui, Steve Bannon e Donald Trump. “Mi chiamo Federico Arata e sono il mittente, insieme a Ted, di questo viaggio negli Stati Uniti per Salvini. Io lavoro come spin doctor per Lega, cercando di ...