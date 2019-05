Siri | sono innocente | se dopo 15 giorni non arrivano novità mi dimetto

Siri indagato - Conte non risponde alle domande : “Sono stato esauriente”. I giornalisti protestano : “Così non si fa” : “Penso di essere stato abbastanza esauriente…”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che vorrebbero fargli domande, dopo la sua dichiarazione sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri. A Palazzo Chigi era stata annunciata per le 18.30 una conferenza stampa. Alla fine Conte sceglie di affidare la sua posizione a una dichiarazione scritta che legge davanti alle telecamere. Una ...

Siri - Di Maio : 'Dimissioni tra 15 giorni sono una furbata' : 'Le dimissioni tra 15 giorni sarebbe stata una furbata, si sarebbero scavallate le europee, non lo potevano consentire'. Lo ha detto Luigi Di Maio a Otto e mezzo sul caso Siri. E ancora: 'Il Cdm ...

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - poi dimissioni. E Conte sbotta : il sottosegretario è fuori dal governo : Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sue dimissioni formulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal governo "in assenza di novità" sulla sua situazione ...

Siri - la svolta di Conte : «Si deve dimettere - proporrò la sua revoca al prossimo Cdm». Il sottosegretario : «Sono innocente». Salvini : «Il premier spieghi la scelta» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Siri - la svolta di Conte : «Si deve dimettere - proporrò la sua revoca al prossimo Cdm». Il sottosegretario : «Sono innocente» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Siri anticipa Conte : "Sono innocente. Archiviazione rapida o mi dimetto" : Armando Siri si professa 'innocente' e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una rapida Archiviazione, sottolinea il sottosegretario alle ...

Siri anticipa Conte : 'Sono innocente. Archiviazione rapida o mi dimetto' : Armando Siri si professa 'innocente' e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una rapida Archiviazione, sottolinea il sottosegretario alle ...

Caso Siri : sono innocente - ma se non ci sono novità dai Pm - entro 15 giorni mi dimetto - Sky TG24 - : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione in una nota afferma: "Confido che una volta sentito dai magistrati la mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi". E sottolinea: "Ho ...

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - pronto a dimettermi : "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c''è e confido di poterlo fare a brevissimo. sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere". Così il sottosegretario Armando Siri. "Proprio per questo, vivo questa ...

Siri : «Sono innocente - se non ci sono novità sono pronto a dimettermi in 15 giorni» : «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a ...

Siri : “Sono innocente - se i pm non mi ascoltano entro 15 giorni mi dimetto” : Armando Siri si professa “innocente” e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c’è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente,...

Siri - il lapsus in diretta di Di Maio : “Ci sono parlamentari leghisti che chiedono le dimissioni di Salvini” : “Credo che anche Salvini farà la scelta giusta, anche perché ci sono ormai anche parlamentari della Lega che mi dicono che Salvini dovrebbero dimettersi”. E’ il lapsus fatto dal vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl, parlando del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato, di cui il M5s chiede le dimissioni. Di Maio ha confuso il nome di Siri con quello del leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo il lapsus, Di Maio ha ...

Siri : "Sono pulito - se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Caso Siri, Salvini: 'I ...

Siri : "Sono pulito - se vogliono devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi”. Caso Siri, Salvini: 'I ...