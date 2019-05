Siri | se non archiviato a breve vado via

Caso Siri : sono innocente - ma se non ci sono novità dai Pm - entro 15 giorni mi dimetto - Sky TG24 - : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione in una nota afferma: "Confido che una volta sentito dai magistrati la mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi". E sottolinea: "Ho ...

Siri : «Se i pm non archiviano le accuse pronto a dimettermi entro 15 giorni» Slitta la conferenza stampa di Conte : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione che il M5S vorrebbe far dimettere

Siri : "Se non mi interrogano entro 15 giorni mi dimetto" : Armando Siri si professa 'innocente' e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una rapida archiviazione, sottolinea il sottosegretario alle ...

Armando Siri annuncia : “Se non arriva archiviazione entro 15 giorni mi dimetto” : Il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, ha fatto sapere che se entro 15 giorni non arriverà la sua archiviazione è pronto a dimettersi: "Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle Istituzioni, e di non avere nulla da nascondere".Continua a leggere

Siri : «Sono innocente - se non ci sono novità sono pronto a dimettermi in 15 giorni» : «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a ...

Siri : “Sono innocente - se i pm non mi ascoltano entro 15 giorni mi dimetto” : Armando Siri si professa “innocente” e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c’è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente,...

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega : "Rivuole le province? Trovi altro alleato" : Il vicepremier torna a parlare anche delle Province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega pure sulle province : se le rivuole trovi altro alleato : Il vicepremier torna a parlare anche delle province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Caso Siri - parla Di Maio : “Non arretriamo sulla questione morale” : Governo, Di Maio su Siri: “Non arretriamo sulla questione morale,bisogna rispettare le regole”. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, nel corso della presentazione del programma elettorale del M5S per le elezioni europee, ha fatto chiaro riferimento alla vicenda del sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, Armando Siri, che è indagato per corruzione. Il capo politico pentastellato, ha fatto capire che ...

Sibilia : Siri deve dimettersi - ma non ci sarà crisi di governo : ... del M5S, commenta così gli ultimi sviluppi sul caso Siri ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.E parlando della Lega, dice: "Siamo di fronte a una forza politica che decide di farsi del ...

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Caso Siri - Giorgetti non ascolta Di Maio : “Per me Siri resta al suo posto!” : La questione Siri tiene banco tra Lega e 5 Stelle. Giorgetti ribadisce che Siri rimane al suo posto almeno per adesso «Siri, al momento, resta lì. Senza deleghe». Lo stato dei fatti, dal punto di vista di Giancarlo Giorgetti, sembra anche essere la soluzione del dilemma che vede da giorni litigare (tra le altre questioni) … Continue reading Caso Siri, Giorgetti non ascolta Di Maio: “Per me Siri resta al suo posto!” at ...

Giulia Bongiorno di ferro : "Armando Siri resti al suo posto. Non è stato condannato" : "Armando Siri resti al suo posto". Giulia Bongiorno non usa mezzi termini sul caso del sottosegretario alle infrastrutture leghista indagato per una presunta mazzetta: "Siri è stato trattato dai media come un condannato definitivo, mentre è un indagato per fatti di corruzione che ha subito chiesto d

Fico : «L’Egitto non è un Paese sicuro - su Regeni si cerchino nuove strade. Siri? Se c’è odor di mafia - serve responsabilità» : Il presidente della Camera: ora sono necessari i fattiLa commissione d’inchiesta darà nuovo impulsoSiri? Quando c’è odor di mafia, serve responsabilità