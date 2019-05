liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "In Italia due cose sono sacre: l'antifascismo e la. In questo caso io credo chesi debba dimettere". Così il sindaco di Milano Giuseppeinterviene sul caso del sottosegretario Armandocoinvolto in un'inchiesta giudiziaria. "Se io fossi Si

TV7Benevento : Siri: Sala, 'lotta alla mafia è sacra, si dimetta'... - Monica79811279 : RT @CiranGuccini: Sala: 'Siri non c'entra niente. Scappano dalla finanziaria'. Applausi. #Tribù #skytg24 - franco_sala : RT @vitale_f: Le parole di #Conte: #Siri si deve dimettere. La replica del sottosegretario: sono innocente. #Salvini: in un paese civile no… -