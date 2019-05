Siri pronto alle dimissioni Novità dai pm entro 15 giorni o lascio

Siri : «Sono innocente - se non ci sono novità sono pronto a dimettermi in 15 giorni» : «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a ...

Siri : «Senza novità dai pm pronto a dimettermi entro 15 giorni» E la conferenza stampa di Conte slitta : live tv : Una nota di Armando Siri , il sottosegretario leghista indagato per corruzione che il M5S vorrebbe far dimettere

Avv : "Siri pronto per interrogatorio Pm" : 13.30 "Abbiamo comunicato di persona agli inquirenti che ci presenteremo spontaneamente in una data da concordarsi perché - come da subito detto - siamo e restiamo a disposizione della Autorità Giudiziaria". Così il difensore del sottosegretario Siri,della Lega,indagato per corruzione dalla Procura di Roma, lasciando gli uffici di piazzale Clodio dove ha avuto un incontro con i titolari dell'indagine. Nelle prossime ore, aggiunge,acquisiremo ...