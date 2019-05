Siri | «Io innocente | ma senza novità da pm mi dimetto entro 15 giorni»

Siri : “Sono innocente - se i pm non mi ascoltano entro 15 giorni mi dimetto” : Armando Siri si professa “ innocente ” e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c’è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente ,...

Siri - Di Maio : “Auto sospensione? Non prendiamoci in giro - non esiste. Se sarà innocente torna al suo posto” : “L’auto-sospensione non esiste, poi se il tema è che Siri se, risulterà prosciolto da quest’inchiesta, vuole tornare io sarò il primo a volerlo. Ma la fattispecie di auto-sospensione non esiste, quindi evitiamo di prenderci in giro e non ho mai sentito Conte nominarla”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all’ambasciata italiana in Polonia. Armando Siri, se si dimetterà, “continuerà a fare il ...