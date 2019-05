Siri indagato | Conte non risponde alle domande | “Sono stato esauriente” I giornalisti

Siri indagato - Conte : “M5s non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si lasci guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

Caso Siri - Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".Continua a leggere

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : 'Dimissioni sono la strada giusta' : ... il senatore pentastellato ha spiegato: 'Io ritengo che, a prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare e che non spetta alla politica ma al potere ...

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : “Dimissioni sono la strada giusta” : Il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, hanno avuto lunedì sera il faccia a faccia che era stato annunciato negli scorsi giorni. La decisione sulle dimissioni dell’esponente del Carroccio potrebbero arrivare in giornata durante un incontro a Tunisi tra il presidente del Consiglio e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento Cinque Stelle, intanto, insiste sulla ...

