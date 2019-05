Siri indagato | Conte | “M5s non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si

Siri indagato - Conte : “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative - M5s non approfitti per cantare vittoria politica” : In conferenza stampa a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha annunciato di voler proporre la revoca al sottosegretario leghista Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. “Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative e al M5s di non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica”. L'articolo Siri indagato, Conte: “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative, M5s non approfitti per ...

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : “Dimissioni sono la strada giusta” : Il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, hanno avuto lunedì sera il faccia a faccia che era stato annunciato negli scorsi giorni. La decisione sulle dimissioni dell’esponente del Carroccio potrebbero arrivare in giornata durante un incontro a Tunisi tra il presidente del Consiglio e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento Cinque Stelle, intanto, insiste sulla ...

"Non possiamo permetterci un indagato per corruzione nell'esecutivo". Per Barbara Lezzi - ministro M5s - Siri deve lasciare subito : "Non stiamo riesumando le Province. C'è un lavoro che stiamo portando avanti dopo la disastrosa riforma Delrio, ma di tornare indietro non se ne parla". Lo afferma Barbara Lezzi, ministro M5S per il Sud, in un'intervista al Corriere della Sera in cui interviene anche sul caso Siri: "Non c'è contratto o garantismo che tenga, qui stiamo parlando di opportunità politica. Deciderà il premier Conte, ma un governo del ...