Siri | Giorgetti | sono preoccupato | vicenda blocca azione governo

Di Maio ammette tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Caso Siri : veleni - sospetti e propaganda fra Lega e M5s. Anche Giorgetti invoca un chiarimento - Di P.Salvatori - : Con sempre più insistenza gira la convinzione nel mondo pentastellato che l'affaire Siri-Arata sia destinato ad allargarsi. E ad inghiottire nelle sue maglie, come persone informate dei fatti ma ...

Caso Siri : veleni - sospetti e propaganda fra Lega e M5s. Anche Giorgetti invoca un chiarimento : "Serve un chiarimento, se no diventa estenuante". È Giancarlo Giorgetti a gridare su pubblica piazza che il re è nudo, tirando però in ballo vecchie formule di "tagliandi" ai governi che non sono sempre state latrici di svolte positive. Non è il primo, in effetti, perché già qualche settimana fa Luigi Di Maio aveva invocato una verifica complessiva di obiettivi e contratto che non è mai ...

Caso Siri - Giorgetti non ascolta Di Maio : “Per me Siri resta al suo posto!” : La questione Siri tiene banco tra Lega e 5 Stelle. Giorgetti ribadisce che Siri rimane al suo posto almeno per adesso «Siri, al momento, resta lì. Senza deleghe». Lo stato dei fatti, dal punto di vista di Giancarlo Giorgetti, sembra anche essere la soluzione del dilemma che vede da giorni litigare (tra le altre questioni) … Continue reading Caso Siri, Giorgetti non ascolta Di Maio: “Per me Siri resta al suo posto!” at ...

Caso Siri - Giorgetti : "Al momento resta lì" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il sottosegretario Armando Siri lunedì sera e ad oggi non si è ancora espresso sul futuro del senatore leghista indagato per corruzione. Secondo indiscrezioni il premier avrebbe chiesto a Siri di dimettersi e di tenere un profilo basso fino a quando la sua posizione non sarà definitivamente chiarita.Da Conte, però, non sono arrivate dichiarazioni al riguardo e lo stesso Siri ieri ha ...

Giorgetti : "Nessuna melina - Siri al momento resta lì" | "Con M5s serve un chiarimento" : "Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole ed è chiaro che il rinvio a giudizio presuppone che ci sia una verifica preventiva", ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Siri : Giorgetti - nessuna melina - resta lì : E' una situazione individuale ma è chiaro che se si fa politica si è, quasi quotidianamente, sotto l'attacco degli avversari politici e non solo", ha concluso.

Siri - Giorgetti : “Ci siamo dati delle regole. In caso di rinvio a giudizio rispetteremo regole contratto di governo” : Sul caso Siri “nessuna melina”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti che, a margine di un appuntamento elettorale a Genova dichiara che, se arrivasse il rinvio a giudizio del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, il patto di governo Lega-M5S parla chiaro: “Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole che ci siamo dati. E’ chiaro che il rinvio a giudizio ...

Ignazio Corrao - valanga di fango sul caso Siri : 'Se Giancarlo Giorgetti è coinvolto...' : 'Si tratta di una inchiesta molto pesante. Ci chiediamo perché Matteo Salvini insista nel difendere Armando Siri '. Ignazio Corrao , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , attacca i ...

Ignazio Corrao - valanga di fango sul caso Siri : "Se Giancarlo Giorgetti è coinvolto..." : "Si tratta di una inchiesta molto pesante. Ci chiediamo perché Matteo Salvini insista nel difendere Armando Siri". Ignazio Corrao, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, attacca i leghisti sull'inchiesta che vede coinvolto il sottosegretario del Carroccio. In particolare Giancarlo Giorget

Conte 'Se riterrò che Siri lasci - non ci saranno alternative'. Di Maio 'Vada in panchina'. Scontro Giorgetti-Maroni : Politica Inchiesta Siri, l'intercettazione c'è: l'audio sui 30mila euro che incastra il sottosegretario di CARLO BONINI E MARIA ELENA VINCENZI Sulle dichiarazioni di Maroni interviene con una nota il ...

Caso Siri - Conte 'Se riterrò che lasci - non ci saranno alternative'. Scontro Giorgetti-Maroni : Cronaca L'indagine su Siri, i pm di Roma depositano l'intercettazione al tribunale del riesame di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI 'Fino a tre settimane fa qualcuno sapeva della famiglia Arata? ...