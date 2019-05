Siri | dirò ai magistrati che sono innocente | pronto a dimettermi

agi

(Di giovedì 2 maggio 2019) "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato daiper chiarire la mia posizione. La disponibilità deiad essere ascoltato c''è e confido di poterlo fare a brevissimo., ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere". Così il sottosegretario Armando"Proprio per questo, vivo questa situazione con senso di profonda amarezza. Confido che una volta sentito daila mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi", spiega. "Qualora ciò non dovesse accadere, entro 15 giorni, sarò il primo a voler fare un passo indietro, rimettendo il mio mandato, non perchè colpevole, bensì per profondo rispetto del ruolo che ricopro", aggiunge.

