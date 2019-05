Siri | dirò ai magistrati che sono innocente | poi dimissioni E Conte sbotta | il

ilfogliettone

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sueformulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal Governo "in assenza di novità" sulla sua situazione processuale nei successivi 15 giorni. Lo ha annunciato lui stesso in una dichiarazione diffusa dalla Lega pochi minuti prima dell'inizio della conferenza stampa convocata last minute dal premier Giuseppea palazzo Chigi. Il premier non ha ben digerito la decisione del sottosegretario leghista, annunciando cheè fuori dal governo. "Ho valutato la necessità dida parte del sottosegretario", ha detto, invitando la "Lega ...

