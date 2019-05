Siri | Conte | porrò a Cdm richiesta di revoca del sottosegretario

Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte - Di Maio : “Contento - spero che per Salvini sia superato il caso” : Sembra esserci una svolta nella questione Siri, il premier Conte ha deciso, Luigi Di Maio Contento Dopo la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vuole le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Non esulto, non è una vittoria, sono Contento perché … Continue reading Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte, ...

Salvini : Conte dovrà spiegarmi la sua scelta su Siri : Budapest, 2 mag., askanews, - 'I magistrati sono pronti ad incontrare Siri, e lui dimostrerà la totale estraneità ad una vicenda surreale. E' indagato perchè due tizi parlavano di lui senza che sia ...

Siri indagato - Conte non risponde alle domande : “Sono stato esauriente”. I giornalisti protestano : “Così non si fa” : “Penso di essere stato abbastanza esauriente…”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che vorrebbero fargli domande, dopo la sua dichiarazione sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri. A Palazzo Chigi era stata annunciata per le 18.30 una conferenza stampa. Alla fine Conte sceglie di affidare la sua posizione a una dichiarazione scritta che legge davanti alle telecamere. Una ...

Conte pretende le dimissioni di Siri e Salvini cede alla gogna grillina : Roma. In fondo c’è un che di estremamente coerente, nel fatto che le dimissioni più pazze del mondo si concretizzino, di fatto, in un pomeriggio di scombiccherata follia gialloverde. Succede infatti che, quando mancano pochi minuti alle sei di sera, lo staff di Giuseppe Conte annuncia una conferenza

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Conte a Siri : "Deve dimettersi. Proporrò revoca del suo incarico" : […] Invito anche l'altra il M5s affinché non approfitti di questa soluzione per cantare una vittoria politica che così impostata rischierebbe di finire per calpestare i diritti della persona'.

Siri - Salvini : 'Qualsiasi decisione di Conte va bene - ma me lo spieghi' : 'A me va bene qualsiasi cosa che mi venga spiegata, a me e agli italiani'. Così Matteo Salvini, rispondendo all'ambasciata italiana di Budapest del caso Siri, ai giornalisti che gli chiedono di ...

Conte rompe l'impasse. 'proporrò la revoca di Siri al prossimo CdM. Lui chiedeva 15 giorni per chiarire : Parla da presidente del Consiglio ma anche da avvocato, Giuseppe Conte, sul caso Siri. "Proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la revoca delle deleghe al sottosegretario" - ha detto. "Noi ...

Siri - Salvini : risolva Conte ma spieghi : 20.18 "Lo si lasci parlare coi magistrati". E' la reazione di Salvini alla dichiarazione del premier Conte sul sottosegretario Siri, "si deve dimettere". "I magistrati sono pronti a incontrarlo e dimostrerà totale estraneità a una vicenda surreale. Sarebbe indagato perchè due tizi parlavano di lui senza che sia stato fatto nulla. In un Paese civile non funziona così", ha aggiunto. "E' una vicenda locale che non ferma il governo", assicura. ...

