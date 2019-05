Siri | Conte | Deve dimettersi | La Lega non sia corporativa | M5s non ne

Conte - Siri si deve dimettere : Il premier ha poi invitato "la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica".

Caso Siri - Conte : "Le dimissioni si danno o non si danno. Proporrò la revoca" - Sky TG24 - : Il premier parla delle necessarie dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture della Lega nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sarò io stesso " dice Conte " a "proporre la revoca ...

Conte su Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca del suo incarico» : Io credo che la vicenda giudiziaria avrà un suo corso, quella politica ha altre connotazioni». Dopo l'annuncio, Conte non ha risposto alle domande dei giornalisti. Leggi anche Siri, la tangente da 30 ...

Giuseppe Conte - colpo di mano : 'Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora'. Caos? : ... 'Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica '. Parole che lasciano intendere come, forse, non ci ...

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - poi dimissioni. E Conte sbotta : il sottosegretario è fuori dal governo : Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sue dimissioni formulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal governo "in assenza di novità" sulla sua situazione ...

Conte impone ai leghisti le dimissioni di Siri : Conte parteggia per i grillini. “Il sottosegretario Armando Siri si deve dimettere”. E’ quanto ha dichiarato il premier Giuseppe Conte,

Il caso Siri - Conte : «Si deve dimettere» : «Al prossimo Consiglio dei ministri porrò la mia proposta di revoca del sottosegretario». Così il presidente del Consiglio in conferenza stampa

Conte : "Siri si deve dimettere" : Invito il M5S affinché non approfitti a chiamarla una vittoria politica'. 'In un paese civile non funziona così, lascio a Conte e Siri le loro scelte, a me va bene qualsiasi cosa se me la spiegano', ...

Conte si impone su Siri. "Proporrò revoca della nomina a sottosegretario" : Sv olta nel caso Siri . Da una parte il sottosegretario della Lega, indagato per corruzione dalla Procura di Roma, che si dice pronto alle dimissioni se non ci saranno novità dai pm nei prossimi 15 ...

Conte a Lega : chiedo posizione non corporativa su dimissioni Siri : Roma, 2 mag., askanews, - "Invito la Lega a comprendere che questa decisione non è una condanna. Quindi si lasci ispirare dal superiore interesse e non dalla reazione corporativa". Lo ha detto il ...

Conte : al prossimo Consiglio dei ministri proporrò revoca Siri : Roma, 2 mag., askanews, - "Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. 2 maggio 2019 Diventa fan di Tiscali

Accusato di corruzione - Siri : "Se la procura non mi ascolta entro 15 giorni mi dimetto". Il premier Conte : "Revoca del mandato al prossimo ... : "Non mi voglio ergere a giudice del caso" e "invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica". "Ho sempre rivendicato per questo Governo un alto tasso di ...

Conte : Siri deve dimettersi - proporrò al Cdm la revoca delle sue deleghe : Parla da presidente del Consiglio ma anche da avvocato, Giuseppe Conte, sul caso Siri. "proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la revoca delle deleghe al sottosegretario" - ha detto. "Noi ...

Vince il M5S. Conte licenzia Siri Salvini incassa - medita la vendetta : Hanno vinto i 5 Stelle. Ha vinto Luigi Di Maio. Ha perso la Lega. Ha perso Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte convoca i giornalisti a Palazzo Chigi e annuncia il siluramento del sottosegretario leghista Armando Siri, padre della Flat Tax indagato... Segui su affaritaliani.it