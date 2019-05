Siri anticipa Conte | ' Sono innocente Archiviazione rapida o mi dimetto'

iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2019) Armandosi professa '' e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una, sottolinea il sottosegretario alle ...

petergomezblog : #Conte convoca una conferenza su #Siri, il sottosegretario indagato tenta di anticiparlo “O mi archiviano dopo il m… - repubblica : ?? #Conte convoca la stampa, ma #Siri lo anticipa: 'Se non mi interrogano entro 15 giorni mi dimetto' - CretellaRoberta : RT @sarasarli: #Conte convoca una conferenza stampa sul caso #Siri e il sottosegretario lo anticipa per metterlo in difficoltà Oltre che in… -