Simona Tagli | bomba sexy addio Svolta clamorosa | Da 10 anni | com' è oggi

U&D - Simona parla della rissa con Barbara : 'Hanno tagliato l'aggressione intera' : Nel corso della precedente puntata del trono over di Uomini e Donne è accaduto davvero di tutto. Due esponenti del parterre femminile sono venute alle mani, stiamo parlando di Barbara e Simona. La De Santi era seduta al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Daniele. La dama, però, ha chiamato in causa anche Simona e da lì è scoppiata la bufera. Quest'ultima ha accusato Barbara di aver pubblicato una foto molto osé sui ...

Trono Over - Simona lascia il programma : “Hanno tagliato l’aggressione” : Simona Bosio del Trono Over dice addio a Uomini e Donne Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne è andata in scena una rissa (flebile, per carità) tra Barbara De Santi e Simona Bosio. Le due donne hanno litigato per via di alcune dichiarazioni fatte dalla Bosio inerenti a una foto provocante pubblicata sui social dalla De Santi. In questa foto la si può vedere con indosso solo la parte sotto della biancheria intima e al posto ...

Simona Tagli rivela : “Non faccio sesso da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes” : “Sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto…”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale Nuovo è Simona Tagli, la showgirl volto simbolo del mitico Drive In che ora, dopo un’avventura in politica, ha detto addio al mondo dello spettacolo e ha aperto un salone di bellezza. Simona ha ...

U&D - Simona Bosio scrive : 'Sono uscita dal programma - hanno tagliato l'aggressione intera' : Il duro faccia a faccia che hanno avuto due protagoniste di Uomini e Donne l'altro giorno, ha spinto una di loro a prendere una drastica decisione: Simona Bosio, dopo essersi scontrata pesantemente con Barbara De Santi in studio, ha usato i social network per annunciare il suo addio definitivo al Trono Over. La dama del parterre, inoltre, ha raccontato ai suoi fan che gran parte dell'aggressione che ha subito dalla professoressa, sarebbe stata ...

Vieni da Me - Simona Tagli : "Quel flirt col Principe Alberto di Monaco euro " : Simona Tagli è stato ospite a Vieni da Me , programma condotto da Caterina Balivo . La Tagli commenta l'immagine sensuale che l'ha resa famosa. Il grande successo però arriva quando Gianni Boncompagni ...

Vieni da me - Simona Tagli e quella storia con il principe Alberto : 'Anche se si è sposato...' : Simona Tagli ospite di oggi di Caterina Balivo a Vieni da me dopo una lunghissima assenza dalla tv. Icona sexy degli anni '90 torna in tv e parla della sua immagine sensuale "Ho sempre giocato con il ...