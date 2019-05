Sicilia | Gelarda Lega | ' a fianco di Musumeci per recupero risorse ex province'

Amministrative : Gelarda - 'Lega cresce bene in Sicilia' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "La Lega cresce bene in Sicilia, ormai siamo un partito a forte presa popolare. La linea del buon governo tracciata da Matteo Salvini è stata recepita dai siciliani, così come nel territorio è sotto gli occhi di tutti la crescente strutturazione del partito avvenuta ne

Lega : due giorni di Salvini in Sicilia - Gelarda '25 aprile di legalità' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia è pronta ad accogliere Matteo Salvini per un 25 aprile di Legalità insieme alle forze dell'ordine". Così Igor Gelarda, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e candidato alle Europee del 26 maggio. Due giorni in Sicilia - 25 e 26 aprile - per il vic

Lega : due giorni di Salvini in Sicilia - Gelarda '25 aprile di legalità' (2) : (AdnKronos) - Dopo Corleone, il tour di Salvini proseguirà nei comuni dove la Lega si presenta con i suoi candidati sindaci alle elezioni amministrative di domenica 28 aprile. Sempre il 25 aprile sarà, alle 16.15, a Monreale, in piazza Guglielmo II, per il candidato sindaco Giuseppe Romanotto. Alle

Gelarda - Lega - : ´Droga per uno studente su quattro - in Sicilia arrivano 304 mila euro per scuole più sicure´ : Palermo, 22 aprile 2019 "Uno studente su quattro, rivela la relazione 2018 al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, ha provato almeno una volta una qualche forma di droga. È una vera e ...

Lega : 'Traditore della Sicilia' - a Palermo scritte contro Gelarda (2) : (AdnKronos) - "La Lega opera ed agisce sui territori con i suoi uomini e le sue donne migliori, intimidazioni di questo tipo non ci spaventano - dichiara Candiani - Casomai ha tradito la Sicilia chi non si è preso cura delle strade, degli ospedali e del territorio, non certo chi con caparbietà, come

Lega : 'Traditore della Sicilia' - a Palermo scritte contro Gelarda : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Traditore della Sicilia". E' la scritta comparsa nella notte, a Palermo, su un manifesto elettorale di Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito e candidato alle Europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna. "Non farò un passo indietro di f