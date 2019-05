Sicilia | ex province | marcia sindaci si sposta a Palermo

Sicilia : Cisl Messina in piazza per difendere ex province : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - La Cisl Messina, con le federazioni del pubblico impiego e la Filca, parteciperà alla manifestazione del 1 maggio annunciata dal sindaco metropolitano Cateno De Luca "per tutelare e difendere il nostro territorio e sensibilizzare i governi nazionali e regionali sul fut

Ex Province Siciliane - De Luca : ´Da Roma nessuna apertura - non convocherò comizi elettorali e confermo sciopero dei Sindaci´ : Messina, 20/04/2019: "Ieri ho formalizzato il mio netto rifiuto alla celebrazione delle elezioni dei componenti del consiglio della città metropolitana di Messina già programmate per il prossimo 30 ...

Sicilia : De Luca - 'da Roma silenzio su ex province - no elezioni 30 giugno' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Ieri ho formalizzato il mio netto rifiuto alla celebrazione delle elezioni dei componenti del consiglio della città metropolitana di Messina, già programmate per il prossimo 30 giugno. Se saremo costretti a dichiarare il dissesto finanziario non comprendo perché dobbi

Sicilia : Barone (Uil) - 'province in emergenza finanziaria - subito tavolo con governo' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Chiediamo subito l’apertura di un tavolo di confronto con il governo regionale e nazionale per affrontare l’emergenza finanziaria in cui versano le province. Da Roma non sono arrivate risposte confortanti e, anche se si continua a trattare, chiediamo garanzie per il f

Sicilia : Anci - '300 mln a ex province o disertiamo elezioni' : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto e ottenuto il coinvolgimento dell'Anci nazionale sulla questione delle ex province facendola diventare di rilievo nazionale". Ad annunciarlo è il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando al termine dell'incontro del consiglio regionale svoltosi oggi p

La marcia di protesta - per le ex Province Siciliane - dei sindaci messinesi - chiamati a raccolta dal primo cittadino metropolitano Cateno De ... : A riferirlo è il primo cittadiino di Messina, Cateno De Luca… si ricorda che il sottosegretario Villarosa si era impegnato ad assicurare risorse aggiuntive per le ex Province, la realtà però è ...

Giro di Sicilia 2019 - quarta tappa (oggi 6 aprile) : paesi - comuni e province attraversate. Orari e programma : Si chiuderà nella giornata di oggi, sabato 6 aprile, il Giro di Sicilia 2019. Il ritorno sulle strade dell’isola italiana del grande ciclismo internazionale a distanza di 42 anni dall’ultima edizione avrà il suo epilogo nella quarta e decisiva tappa: 128 km da Giardini di Naxos all’Etna che incoroneranno il trionfatore della corsa a tappe, inserita come evento di categoria 2.1 nel calendario dell’UCI Europe Tour. Il ...

Giro di Sicilia 2019 - terza tappa Caltanissetta-Ragusa : comuni - paesi e province attraversate. Orari e programma : Proseguirà oggi, venerdì 5 aprile l’edizione 2019 del Giro di Sicilia, che vedrà la terza di quattro tappe: in programma i 188 km della Caltanissetta-Ragusa, che si snoderà lungo la provincia di Caltanissetta e quelle di Enna, Catania e Ragusa. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 3 cronotabella CALTANISSETTA – RAGUSA km 188 venerdì 5 aprile 2019 PROVINCIA DI CALTANISSETTA 590 ...

Sicilia : Prestigiacomo (Fi) - '270mln in meno alle ex province - vanno restituiti' : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Sono circa 270 milioni di euro, dal 2016 al 2019, le somme per la spesa corrente ricevute in meno dalle ex province Siciliane, rispetto a tutte le altre ex province italiane". A rendere noto il dato è la deputata azzurra e vice presidente della commissione Bilancio all

Giro di Sicilia 2019 - seconda tappa Capo d’Orlando-Palermo : comuni - paesi e province attraversate oggi. Orari e programma : Proseguirà oggi, giovedì 4 aprile l’edizione 2019 del Giro di Sicilia, che vedrà la seconda di quattro tappe: in programma i 236 km della Capo d’Orlando-Palermo, che si snoderà lungo la provincia di Messina e quella di Palermo. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 2 cronotabella Capo D’ORLANDO – PALERMO km 236 giovedì 4 aprile 2019 PROVINCIA DI MESSINA 10 Capo ...

Giro di Sicilia 2019 - prima tappa Catania-Milazzo : comuni - paesi e province attraversati. Orari e programma : Si correrà da oggi, mercoledì 3, a sabato 6 aprile l’edizione 2019 del Giro di Sicilia, che sarà composta da quattro tappe: si inizia con i 165 km della Catania-Milazzo, che si snoderà lungo la provincia di Catania e quella di Messina. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 1 cronotabella CATANIA – MILAZZO km 165 mercoledì 3 aprile PROVINCIA DI CATANIA 15 CATANIA # Villaggio di ...

Giro di Sicilia 2019 : i Comuni e le Province che verranno attraversari. Le date e la guida completa per seguire la corsa dal vivo : Si correrà da mercoledì 3 a sabato 6 aprile l’edizione 2019 del Giro di Sicilia, che sarà composto da quattro tappe: Catania-Milazzo, Capo d’Orlando-Palermo, Caltanissetta-Ragusa e Giardini Naxos-Etna (Nicolosi). Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa: Tappa 1 cronotabella CATANIA – MILAZZO km 165 mercoledì 3 aprile PROVINCIA DI CATANIA 15 CATANIA # Villaggio di Partenza 7.4 12.15 ...

Maltempo Sicilia : danni alle aziende agricole - declaratoria per lo stato di calamità in 7 province : Il Governo Musumeci ha approvato le proposte di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità in 7 province Siciliane colpite da eventi alluvionali che hanno provocato gravi danni al comparto agricolo, tra il 1° ottobre e il 4 novembre 2018. Solo in provincia di Siracusa sono stati stimati oltre 91 milioni di danni per le produzioni di agrumi, olio e seminativi e in quasi 59 milioni per le strutture, mentre 41 milioni di euro ...