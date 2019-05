Show Messi contro il Liverpool | Lineker | “Il piccolo genio sfida la logica” FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) La sua esultanza insieme a Rio Ferdinand ha fatto discutere. Garye l’ex difensore dello United sono letteralmente esplosi di gioia alla punizione del 3-0 diil. Resta qualche dubbio sul fatto che sia stata semplice ammirazione, ma l’ex attaccante inglese prova a cancellare ogni dubbio con il tweet sul suo profilo ufficiale che esalta le gesta dell’argentino.“Wow. Nient’altro che Wow!segna il suo gol numero 600 con il calcio di punizione più bello che vedrete nella vostra vita. Illa logica” è il post di Garyin merito al grande gol della “Pulce“.WOW! Just Wow.scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.— Gary(@Gary) 1 maggio 2019LEGGI CALCIOWEB PER ...

