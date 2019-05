Shenmue III sarà giocabile dalla stampa specializzata durante l' E3 2019

eurogamer

(Di giovedì 2 maggio 2019)III è senza dubbio uno dei giochi più attesi di quest'estate, tuttavia al momento si sa poco di questo progetto, specialmente a livello di gameplay. Sembra però che le cose stiano per cambiare, in quantoIIIl'E3Come riporta Gamepur, le cose non sono così semplici, Deep Silver ha infatti al momento confermato che solo laavrà modo di provare una demo del gioco, senza menzionare il resto dei fan che si ritroveranno a Los Angeles. La notizia è stata diffusa tramite un Tweet di Cade Onder di GameZoneOnline, secondo cui il publisher non ha menzionato Dead Island 2, scomparso dai radar da circa un anno.disponibile su PC e PS4 a partire dal 27 agosto e solo di recente gli sviluppatori hanno mostrato le splendide ambientazioni che i giocatori potranno visitare e i personaggi che faranno muovere una trama che si ...

4GameHz1 : La stampa potrà giocare a Shenmue III nel corso dell'E3 2019! - 4GameHz1 : La stampa potrà giocare a Shenmue III nel corso dell'E3 2019! - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Shenmue III - PlayStation 4 EUR 70,98 -