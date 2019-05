romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Roma – Nella giornata di ieri, come di consueto, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno predisposto unodi controllo, finalizzato alla prevenzione e laddove necessario, alla repressione di ogni fenomeno di illegalita’ nel centro urbano, interessato da una maggiore presenza di persone, nelle aree pubbliche e nei nodi di trasporto in coincidenza con il Concertone di piazza San Giovanni. Il bilancio deie’ di 23 persone arrestate e di altre 4 denunciate a piede libero.Sedici delle persone finite in manette (quattro romani di eta’ compresa tra i 18 e i 47 anni, un 29enne della provincia di Caserta e 10 tra cittadini della Guinea, del Senegal, del Marocco, dell’Egitto e del Gambia) devono rispondere, a vario titolo, di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi dai ...

romadailynews : Servizio di controlli straordinari: 23 #arresti e 4 #denunce nel ‘giorno dei Lavoratori… - MercurioPsi : @cassiamancini @PatriziaSolaria @Ereda_V @icomei @ReteCivicaRoma1 @iltrenoromalido @TreninoBlu @Franz6081 @TplRoma… -