Serie D | giudice sportivo | fermato per una giornata Caruso della Lavagnese risultati

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : Il Giudice Sportivo, Emilio Battaglia, ha reso note le decisioni dopo la 36^giornata di Serie B. Sei gli Squalificati, tutti per un turno: Benali (Crotone), Bianco (Perugia), Bisoli (Brescia), Kragl (Foggia), Pucino (Salernitana), Zaccagni (Verona). Tra le società, ammenda di 3500 euro al Benevento. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie BL'articolo Squalificati Serie B, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 35giornata : La 34giornata di Serie A è andata in archivio con la vittoria fondamentale in chiave Champions dell'Atalanta contro l'Udinese e del successo esterno del Sassuolo sul campo della Fiorentina. Come di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : 13 i calciatori fermati [DETTAGLI] : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA Dl € I .500 00 ROMAGNOLI Alessio (Milan): per proteste nei confronti degli ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : stangata per il Venezia : Squalificati Serie B – Le decisioni del Giudice Sportivo a seguito delle gare valide per l’ultimo turno di campionato: sono 15 i calciatori fermati: Squalificati Serie B: 2 TURNI – Lombardi (Venezia) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose”. 1 TURNO – Bellusci (Palermo), Djuric, ...

Serie D - giudice sportivo : una giornata di squalifica a Fonjock - Oneto - Spera e Cusato risultati : ... Monticone, Ngom, Folgore Caratese,, Zavatto, Fezzanese,, Cintoi, Bettoni, Casale,, Taddei, Unione Sanremo,, Galfrè, Maglie, Pro Dronero,, Santonocito, Milano City,, Castelletto, Borgosesia,, Scienza,...

Serie A - Giudice sportivo - due stop per Roma e Lazio. Milinkovic - un turno : Sono dieci gli squalificati dal Giudice sportivo per il 34° turno di Serie A. E può tutto sommato sorridere la Lazio, che temeva di dover rinunciare a due dei suoi giocatori chiave per più di un ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : un turno a Milinkovic-Savic : Una giornata di squalifica per Milinkovic-Savic e Luis Alberto . I due giocatori della Lazio salteranno la partita con la Sampdoria del prossimo 28 aprile ma saranno a disposizione di Simone Inzaghi ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : “graziato” Milinkovic Savic : Sono 10, tutti per un turno, i calciatori di Serie A Squalificati dal giudice sportivo a seguito delle gare dell’ultimo turno di campionato. Ecco la lista. Milinkovic Savic, Luis Alberto (Lazio) Faragò (Cagliari) Baselli (Torino) Ciano (Frosinone) Cionek (Spal) Cristante, Zaniolo (Roma) Locatelli (Sassuolo) Veloso (Genoa) Tra i tecnici, ammenda di 10.000 euro con diffida per Gian Piero Gasperini e tra i dirigenti ammenda di 5.000 ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : in sette saltano il prossimo match : Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ” ” ” N. 65 Serie BKT Gare del 22 aprile 2019 – Quindicesima giornata ritorno CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BILLONG Jean Claude (Foggia): per avere ...

Serie D - giudice sportivo : una giornata di squalifica per Silvestri - Gallotti e Bergamino risultati : ..., Monticone, Folgore Caratese,, Zavatto, Fezzanese,, Cintoi, Bettoni, Casale,, Taddei, Unione Sanremo,, Galfrè, Maglie, Pro Dronero,, Santonocito, Milano City,, Castelletto, Borgosesia,, Scienza, ...

Serie A - due turni a Zaza : tutte le decisioni del giudice sportivo : Simone Zaza salterà le prossime due giornate di campionato a seguito del rosso ricevuto nell’ultima gara del Torino Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 32esima giornata, ha squalificato per due giornate l’attaccante del Torino Simone Zaza “per avere al 28° del secondo tempo rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa“. Un turno di stop invece per Nicolò Barella, Fabio Pisacane e Luca ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 33giornata : Mano pesante del Giudice Sportivo con Simone Zaza : l'attaccante del Torino, colpevole durante Toro-Cagliari di aver "rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa", è stato squalificato per due ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : diverse sanzioni per Ascoli e Benevento : B) decisioni DEL giudice sportivo Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Gare del 12-13-14-15 aprile 2019 – Quattordicesima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva ...

Squalificati Serie A - le decisioni sul caso Bakayoko-Kessie-Acerbi : i provvedimenti del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 aprile 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: disposte le sanzioni sotto indicate a carico dei tesserati per i fatti accaduti al termine dell’incontro come inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale quanto ai ...