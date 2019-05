Secondo sondaggio online sulle intenzioni di voto a Livorno

Secondo un sondaggio Swg/La 7 - il Pd avrebbe superato il M5s : Il Pd supera M5s, sia pure dello 0,1%, e la maggioranza gialloverde scende per la prima volta sotto la soglia del 54%: sono i due dati che emergono da un sondaggio per le Europee realizzato da Swg per il tg de La7. Dal raffronto con i dati della scorsa settimana, spicca il calo della Lega a 31,8% (-1,1%) e soprattutto l'avanzata dei dem che guadagnano l'1,3% e scavalcano i pentastellati (-0,2%) come seconda forza politica (22,1% contro il ...

Secondo un recente sondaggio - i giocatori europei sono più sensibili alla diversità nei videogiochi : Un nuovo rapporto condotto da ISFE e Ipsos MORI ci dice che i videogiocatori europei sono più propensi alla diversità nei videogiochi, i dati provengono da interviste fatte a soggetti provenienti da Regno Unito, Germania, Spagna e Francia di età compresa fra gli 11 e 64 anni.Di seguito potete trovare un comodo riassunto del sondaggio, riportato da Gamesindustry: Bisogna precisare che la maggioranza dei soggetti ricade nella fascia del "non ...

PS5 o Xbox Scarlett? Secondo un sondaggio i giocatori sono più interessati alla next-gen di Sony : Secondo gli analisti, la prossima generazione di console non è così lontana. Microsoft e Sony dovrebbero annunciare PS5 e la prossima Xbox all'E3 2020, che si terrà la prossima estate. Prima di questi annunci ufficiali, però, i giocatori vengono interrogati per capire le loro preferenze per la next-gen.Come riporta Gamerant, Harris Interactive, una società di ricerche di mercato del Regno Unito, ha intervistato alcuni giocatori per vedere cosa ...

Secondo un sondaggio oltre il 50% dei giocatori console si iscriverebbe a Stadia : Stando ad un recente studio di mercato, è emerso che oltre il 50% dei giocatori console sarebbero interessati ad abbonarsi a Google Stadia, riporta Gamesradar. Per la precisione, stiamo parlando del 58% dei giocatori console si iscriverebbero a Stadia, e si aspettano inoltre un costo dell'abbonamento pari a 12 sterline/15 dollari, Secondo lo studio di Harris Interactive.L'indagine ha interpellato oltre 2000 giocatori tramite un sondaggio online, ...

Sondaggio Ipsos sulla Flat Tax - le cifre che agitano Matteo Salvini : Secondo gli italiani... : La Lega e Matteo Salvini sono tornati alla carica con la Flat tax e non intendono fare sconti agli alleati di governo grillini. Il Carroccio, infatti, punta sulla misura simbolo della coalizione del centrodestra, l'aliquota unica per tagliare la pressione fiscale. Ma sulla Flat tax, a DiMartedì di G

Secondo l’ultimo sondaggio Swg - il Pd avrebbe scavalcato il Movimento 5 Stelle : Se andiamo a visionare l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Swg, datato 18 marzo 2019, si evidenzierebbero alcune novità particolarmente interessanti da esaminare. Ebbene, riguardo la nota metodologica dell'indagine elettorale, essa è stata condotta attraverso un mix di strumenti avanzati (Cawi-Cati-Cami) su un campione probabilistico e rappresentativo di 1.500 soggetti disposti su tutto il territorio italiano, con un margine ...