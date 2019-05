scuolainforma

(Di giovedì 2 maggio 2019) A quasi un anno di insediamento‘poltrona’ del Ministero dell’Istruzione, Marcoè tornato a parlare anche della riforma di chi lo ha preceduto, quella ‘’ i cui effetti si sono fatti sentire non poco in ambito scolastico.: ‘Le riforme non devono essere pensate per qualche vantaggio elettorale’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, nel corso di un’intervista rilasciata al portale ‘Linkiesta.it’, ha parlato della riforma voluta dall’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. ‘Le riforme devono essere pensate e definite in termini migliorativi – ha dichiarato– Non per intestarsi dei cambiamenti o per un qualche vantaggio elettorale. Parliamo di un ambito delicato: lanon ha bisogno di scossoni, di strappi. Di imposizioni ...

scuolainforma : Scuola, reclutamento e mobilità docenti: Bussetti al veleno sulla Buona Scuola - Lellacaroni : RT @bussetti_marco: Il 24 aprile abbiamo firmato un’importante intesa con i sindacati della #scuola. Stiamo già convocando i tavoli tecnici… - marpa64 : RT @bussetti_marco: Il 24 aprile abbiamo firmato un’importante intesa con i sindacati della #scuola. Stiamo già convocando i tavoli tecnici… -