Scuola | precariato docenti ultime notizie | primo round Governo-sindacati | ecco i punti

(Di giovedì 2 maggio 2019) Lunedì prossimo 6 maggio,tavolo tecnico tradopo l’intesa raggiunta sullaa Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile.Iltavolo tecnico sarà dedicato alscolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per queiche possono vantare più di 36 mesi di servizio.storico, lunedì 6 maggio incontroQuali saranno i possibili scenari relativi a questo confronto? Partendo dal testo dell’intesa, sottoscritto dall’esecutivo Conte e dalle rappresentanze sindacali, in merito alsi legge quanto segue: ‘In prima attuazione saranno individuate le più adeguate e semplificate modalità per agevolare l’immissione in ruolo del personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mesi; in via transitoria, ilsi impegna a prevedere percorsi ...

