Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Scuola - aggiornamento Gae : ecco come ricevere assistenza per le domande - le info utili : Non sono mancati i problemi in questi primi giorni di invio delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: un errore di sistema ha complicato non poco il lavoro di compilazione dell’istanza da parte dei candidati. A questo proposito, ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un servizio di assistenza a favore dei candidati in merito alla procedura corretta da mettere in atto per la ...

Scuola - aggiornamento Gae : al via da oggi le domande - ecco cosa potranno fare gli aspiranti docenti : Al via da oggi, venerdì 26 aprile, le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento secondo quanto indicato dal decreto 374/19: i docenti avranno tempo sino al prossimo 16 maggio (scadenza ore 14) per presentare le loro domande tramite il sistema Polis. L’aggiornamento avrà validità triennale, vale a dire sino all’anno scolastico 2021/2022. L’aggiornamento riguarderà anche le graduatorie di istituto di ...

Scuola - OK CSPI su bozza decreto aggiornamento GaE ma necessita fase transitoria per precari storici : Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come ampiamente prevedibile, ha espresso parere favorevole in merito alla bozza del decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2019/2021. Tuttavia, il CSPI ha evidenziato la necessità di attuare una fase transitoria per stabilizzare i precari ‘storici’ che possiedono più di 36 mesi di servizio. CSPI, parere favorevole su bozza ...

Scuola - aggiornamento GaE 2019/21 ultime notizie : ecco le date ufficiose : Dopo cinque anni di attesa, siamo ormai prossimi alla pubblicazione del decreto ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2021. Secondo quanto riferisce Orizzonte Scuola, le date presumibili sono quelle dal 26 aprile al 16 maggio, manca ancora il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. aggiornamento GaE, probabilmente dal 26 aprile al 16 maggio Per quanto riguarda le novità ...

Scuola : Anief - decreto aggiornamento GaE è questione di giorni : Roma, 18 apr. (Labitalia) - "Dopo cinque anni di attesa, la pubblicazione del decreto Miur di aggio[...]

Scuola - aggiornamento GaE 2019/22 : tabelle valutazione servizio - come calcolare il punteggio : come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, il Ministero dell’Istruzione provvederà, a breve, a pubblicare il decreto riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2019/2022. Per quanto riguarda il calcolo del servizio, si fa riferimento alle tabelle approvate con Decreto Ministeriale N. 11/2002, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL n. 97/2004, convertito con modificazioni in legge 4 ...