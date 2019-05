Scoperta nuova forma demenza

Scoperta una nuova forma di demenza - molto più comune dell'Alzheimer : Milioni di anziani al mondo presentano una forma di demenza erroneamente diagnosticata come Alzheimer, ma che vede coinvolta un'altra proteina presente nel cervello. A far luce su una delle più importanti scoperte in ...

Scoperta una nuova regina egizia : Approfondimento: Cosa è l'archeologia? L'archeologia è la scienza che studia le civiltà e culture del passato. Gli appassionati del settore sono gli archeologi. Un gruppo di uomini che passano la ...

Scoperta nelle Filippine una nuova specie di Homo : L'albero genealogico dell'uomo conta già numerosi intrecci, ma a quanto pare, le sorprese della nostra storia antica continuano. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto, infatti, i resti di ...

Archeologia - uno studio rivela : 'Scoperta una nuova regina egizia' - : Secondo una ricerca condotta da una storica dell'arte dell'Università del Québec a Montréal, nel periodo tra la morte del re Akhenaton e l'avvento del faraone-bambino Tutankhamon furono due donne, e ...

Archeologia : Scoperta una nuova regina egizia : L'esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un'inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa ...

Università canadese : Scoperta una nuova regina egizia : L’esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un’inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa dell’Università del Québec a Montréal (Uqam). Una sintesi della ricerca che ha portato all’eclatante scoperta è stata pubblicata sul sito dell’ateneo c...

Archeologia - Scoperta una nuova regina egizia : L'esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un'inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa dell'Universita' del Que'bec a Montre'al (Uqam). Una sintesi della ricerca che ha portato all'eclatante scoperta e' stata pubblicata sul sito dell'ateneo canadese dove si sottolinea che "due donne, e non una, regnarono sull'Egitto nel XIV secolo ...

Egitto - Scoperta una nuova necropoli : ecco cosa c'era dentro la tomba : scoperta in Egitto un'antica tomba che conserva ancora 35 mummie , sarcofagi, anfore, vasi e materiali per maschere funerarie: considerata una vera e propria necropoli, in uso dal periodo tardo-...

Scoperta una nuova gigantesca tomba a Luxor : nuova eccezionale Scoperta in Egitto, nella necropoli di Draa Abul Naga, a Luxor, a circa 700 km dal Cairo. Gli archeologi hanno ritrovato una tomba enorme che risale alla XVIII dinastia dei faraoni, tra il 1543 e il 1292 a.C., ed è considerata una delle più grandi tra quelle rinvenute nel vasto sito archeologico. Mostafa Waziri segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità d'Egitto: "Questa è la tomba più grande della Cisgiordania, ...

Botanica : Scoperta nuova specie di pianta - dedicata all’Appennino : I ricercatori Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, gestito grazie all’accordo tra l’Università di Camerino ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in collaborazione con Luca Bracchetti di UNICAM e Dimitar Uzunov, botanico dell’Università di Cosenza, hanno descritto una nuova pianta: Corydalis densiflora subsp. apennina, dedicata all’Appennino di cui è endemica, ossia che vive solo in ...

Homo luzonensis - la "nuova" specie umana Scoperta dai ricercatori nelle Filippine : L'albero genealogico dell'umanità si è arricchito di una nuova specie umana. Come riporta Nature, alcuni ricercatori hanno portato alla luce i resti di un ominide sconosciuto da una grotta delle Filippine. La nuova specie è stata nominata Homo luzonensis. I resti rinvenuti risalgono probabilmente a 50mila anni fa. Questa datazione suggerisce che diverse specie umane siano convissute insieme nel Sud-Est asiatico.Le prime ...

Scoperta nelle Filippine una nuova specie umana vissuta oltre 50.000 anni fa : Straordinaria Scoperta fatta sull'Isola di Luzon, nelle Filippine, dove un team di ricercatori del Museo nazionale di Storia Naturale di Parigi ha portato alla luce una nuova specie umana. La...

Nelle Filippine è stata Scoperta una nuova specie umana : (Foto: Callao Cave Archaeology Project) Si chiama Homo luzonensis, ed è una nuova specie umana appena scoperta nella grotta di Callao, situata a nord dell’isola di Luzon, Nelle Filippine. A darne l’annuncio sono i ricercatori del Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi che nel loro studio pubblicato sulle pagine di Nature raccontano come gli antichi frammenti di ossa e denti appena rinvenuti appartengano a un nostro parente ...

Filippine - Scoperta la nuova specie umana vissuta 67mila anni fa : Tredici resti fossili, tra denti, falangi e resti di femore sono stati trovati nella grotta di Callao, sull'isola di Lizon, nel nord delle Filippine . Analizzandoli, i ricercatori hanno scoperto l'...