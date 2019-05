Scomparso in Germania | viene ritrovato cinque mesi dopo nell' aeroporto di Fiumicino

agi

(Di giovedì 2 maggio 2019) Più dilontano da casa, parte dei quali passati come senza fissa dimora all'di. Ma ieri Andrè G., ufficialmente "" dall'8 gennaio scorso, è tornato in, in compagnia della mamma e della zia.Storia singolare, ma per fortuna a lieto fine, quella di questo 36enne allontanatosi da casa nel novembre 2018 e di cui i familiari non avevano più notizie dall'inizio dell'anno, data dell'ultimo contatto telefonico. Da allora, di lui più nessuna traccia, nemmenoche ad occuparsene era stata la storica trasmissione di Raitre, "Chi l'ha visto?". La svolta, recente, quando ai suoi congiunti è arrivata voce che l'uomo 'vivesse' al Leonardo da Vinci, confuso tra la folla di passeggeri in transito, quasi come il Tom Hanks protagonista di "The Terminal", famosissimo film di Steven Spielberg.È stata proprio la ...

