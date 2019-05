San Lorenzo al Mare | cinghiale di grosse dimensioni sul greto del torrente a pochi metri

Borgo San Lorenzo : lo strano sciopero dei lavoratori contro la preside : L'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo il giovedì 2 maggio guadagnerà un primato tutto particolare: sarà la prima scuola in provincia di Firenze in cui il personale sciopererà, agitazione indetta ...

Divagazione leopardiana - con auto - su un bassorilievo a San Lorenzo in Lucina : Basta perlustrare il centro storico con Google streetview per accorgersi che ogni angolo ne ha una, a differenza del resto del mondo, dove tendono a sparire come un elemento di disturbo sia ...

Matino. Lorenzo MarSano morto in un incidente a Gallipoli : Tragico incidente in Salento. Il bilancio è di un morto e un ferito. L’impatto è avvenuto lungo la strada litoranea

L'attaccante argentina che sfida il mondo del calcio ottiene un ingaggio con il San Lorenzo : Buenos Aires - Sogna che il calcio in futuro possa essere più aperto alle questioni femminili. Meno discriminatorio di quanto non sia oggi. Più paritario. La lotta di Macarena Sanchez, L'attaccante ...

Roma. Rigenerazione urbana : a San Lorenzo recupero luoghi abbandonati : Rigenerazione per trasformare gli spazi abbandonati in nuovi luoghi di aggregazione e di crescita, capaci di rispondere ai bisogni di

Piacenza - San Lorenzo verso il restauro : Piacenza, 22 APR - Uno dei tanti gioielli storici di Piacenza, 'dimenticati' nel tempo, tornerà presto a splendere e a far parte del patrimonio cittadino grazie a un importante intervento di recupero ...

“Piacere Calcio Catania” - 2ª edizione : protagonisti Luca Calapai - AlesSandro Marotta e Lorenzo Valeau : Stasera alle 21.00, su TeleNova (canale 14 del digitale terrestre), in onda la decima puntata della seconda edizione del format televisivo ufficiale “Piacere Calcio Catania”, ideato da Vincenzo Lo Monaco ed affidato alla direttrice di produzione Natalì La Rosa. Archiviato il grande successo della scorsa stagione, il programma curato da Futura Production di Angelo Maugeri e realizzato da Media Platinum, con la regia di Alberto De Luca e le ...

Palacios - le big d'Europa sul fantasista del San Lorenzo : ROMA - Il San Lorenzo ha un tifoso speciale: Papa Francesco. È un club di Buenos Aires, nasce nel quartiere Boedo ed è stato fondato da un sacerdote salesiano nel 1908, Lorenzo Massa, che organizzava ...

Addio al luogo dove venne uccisa Desiree : via baraccopoli a San Lorenzo : Roma – A Roma l’area delle baracche di via dei Lucani a San Lorenzo, dove l’anno scorso fu uccisa la giovane Desiree, si trasformera’ entro 18 mesi in un isolato dedicato a nuove funzioni: servizi per il quartiere, cultura, commerciale o magari divertimento notturno. Saranno i privati e il Comune a decidere insieme cosa realizzare, sulla base di alcuni indirizzi proposti dal Campidoglio. E se gli stessi privati faranno ...

San Lorenzo cambia pelle : piazza Verano semi-pedonale e nuovi hotel : Roma – piazzale del Verano semi-pedonale. Due nuovi hotel: lo Student hotel degli olandesi della Tsh nello spazio dell’ex Dogana e il Soho House in via Cesare De Lollis, dove sorgera’ anche un nuovo parco archeologico. E poi la riqualificazione della baraccopoli di via dei Lucani annunciata oggi, senza scordare l’abbattimento della tangenziale, ai confini del quartiere. San Lorenzo, un pezzo di Roma associato spesso alla ...

Maltempo Liguria - pronto lotto 4 dell’argine del Magra : Sanlorenzo protetta : Inaugurati ad Ameglia (La Spezia) il lotto quattro degli argini del fiume Magra che proteggono l’area industriale della Sanlorenzo Yachts e l’abitato adiacente. La Sanlorenzo sta gia’ costruendo qui uno dei due capannoni che permetteranno di trasferire da Viareggio tutta la divisione per la produzione degli yacht in vetroresina entro i 25 metri, con un investimento di 10 milioni. I lavori del lotto 4 sono stati realizzati dalla ...

Singapore Yacht Show – Sanlorenzo al Salone asiatico con due yacht stratosferici [GALLERY] : L’eccellenza degli yacht Sanlorenzo protagonista al Singapore yacht Show. Il cantiere presenta al Salone asiatico SL86 e SD126 Dall’11 al 14 Aprile, Sanlorenzo, vera e propria eccellenza del mondo della nautica, partecipa al Singapore yacht Show, uno dei più importanti appuntamenti del settore in Asia, insieme al dealer Simpson Marine. Tra i leader mondiali nella produzione di yacht e superyacht, l’azienda prende parte alla nona edizione ...

Sanlorenzo al Fuorisalone 2019 con “From shipyard to courtyard” [GALLERY] : “From shipyard to courtyard”: Sanlorenzo al Fuorisalone di Milano 2019 con questa speciale installazione “Come se il mare si fosse prosciugato, la sagoma di uno yacht è rimasta placidamente adagiata all’interno del Cortile del ‘700 dell’Università Statale, una creatura di cui si riconosce solamente l’ossatura che ne racconta l’originaria purezza.” Piero Lissoni, art director Sanlorenzo. Confermando il proprio approccio progettuale e ...

Borgo San Lorenzo - Lupi : «Ci salviamo senza play out» : CERVETERI - Il Borgo San Martino ritorna al successo dopo quasi due mesi. Contro l'ultima della classe Oir giallo neri costruiscono il successo nella ripresa con D' Ercole e Zimmaro, spegnendo le ...