Salvini | Siri vicenda locale che non ferma il governo

Vince il M5S. Conte licenzia Siri Salvini incassa - medita la vendetta : Hanno vinto i 5 Stelle. Ha vinto Luigi Di Maio. Ha perso la Lega. Ha perso Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte convoca i giornalisti a Palazzo Chigi e annuncia il siluramento del sottosegretario leghista Armando Siri, padre della Flat Tax indagato... Segui su affaritaliani.it

Siri - la svolta di Conte : «Si deve dimettere - proporrò la sua revoca al prossimo Cdm». Il sottosegretario : «Sono innocente». Salvini : «Il premier spieghi la scelta» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Vince il M5S - Conte licenzia Siri Salvini incassa e medita la vendetta : Hanno vinto i 5 Stelle. Ha vinto Luigi Di Maio. Ha perso la Lega. Ha perso Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte convoca i giornalisti a Palazzo Chigi e annuncia il siluramento del sottosegretario leghista Armando Siri, padre della Flat Tax indagato... Segui su affaritaliani.it

Conte : Siri si deve dimettere - proporrò revoca al prossimo Cdm. Salvini : vicenda che non ferma il governo : Il sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma: dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione, la disponibilità ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo...

Conte : Siri si deve dimettere. Salvini : vicenda che non ferma il governo : Il sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma: dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione, la disponibilità ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : 'Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo' : Il sottosegretario all'Interno in quota M5s ha poi criticato la scelta del suo ministro, Matteo Salvini, e dell'intera Lega che ha difeso Siri sin dal primo momento: 'La Lega è una forza politica che ...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : "Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo" : Il sottosegretario grillino Carlo Sibilia torna a infiammare lo scontro su Armando Siri tra Lega e M5s. Intervistato da Circo Massimo su Radio Capital, Sibilia ha definito l'attesa per la decisione di Giuseppe Conte su Siri, indagato per corruzione, come di un "logoramento senza senso, Siri si deve

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Luigi Di Maio - lapsus clamoroso in diretta a Rtl : "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Ma intendeva Siri : Luigi Di Maio sconvolge tutti in diretta con una frase choc: "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Il vicepremier grillino, ospite della trasmissione Non stop news su Rtl, in realtà, voleva dire Armando Siri, il nome del sottosegretario leghista al ministero delle Infrastrutture indagato. Un lapus i

Siri - il lapsus in diretta di Di Maio : “Ci sono parlamentari leghisti che chiedono le dimissioni di Salvini” : “Credo che anche Salvini farà la scelta giusta, anche perché ci sono ormai anche parlamentari della Lega che mi dicono che Salvini dovrebbero dimettersi”. E’ il lapsus fatto dal vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl, parlando del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato, di cui il M5s chiede le dimissioni. Di Maio ha confuso il nome di Siri con quello del leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo il lapsus, Di Maio ha ...

Siri - Salvini avverte Di Maio : "Alla Lega ci pensa la Lega" : Il 'caso Siri' continua a tenere molto distanti Lega e MoVimento. Se da una parte il ministro Matteo Salvini difende Siri e il suo operato, dall'altra il ministro Luigi Di Maio ne chiede le dimissioni.

Caso Siri - lapsus Di Maio : per molti della Lega Salvini dovrebbe dimettersi - : Il vicepremier, intervistato alla radio, confonde il sottosegretario indagato con il leader della Lega

Luigi Di Maio - cambio di strategia : 'La faccenda si allarga - nei guai tutta la Lega'. Bomba-Siri su Salvini? : cambio di linea brusco nel Movimento 5 Stelle . Ai suoi Luigi Di Maio ha chiesto di non insistere più sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri , indagato per corruzione. Ovviamente ...

Matteo Salvini - retroscena sul caso Siri. "Molti parlamentari della Lega...". Di Maio - la trappola perfetta? : Lo strano silenzio di Matteo Salvini inizia a far rumore. Il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Armando Siri non ha portato, come auspicato dal Movimento 5 Stelle, alle dimissioni (anche solo temporanee) del sottosegretario leghista. Ma questa notizia potrebbe non essere buona per il Capitano. Per