Russiagate | i Dem chiedono dimissioni attorney general Barr dopo testimonianza al Senato

Russiagate - Dem divisi su impeachment per Trump. “Rapporto Mueller è chiaro” - “concentriamoci sulle elezioni del 2020” : impeachment o non impeachment? Potrebbe essere sintetizzato così il dilemma di fronte al quale si trovano i Democratici americani dopo la pubblicazione del rapporto di Robert Mueller. Nelle ultime ore la leadership del partito ha cercato di allontanare l’ipotesi della messa in stato d’accusa del presidente. “Possiamo cercare le prove della responsabilità di Trump anche al di fuori dell’impeachment”, ha detto la speaker della Camera, Nancy ...

Donald Trump riparte da Grand Rapids - missione 2020 : 'Dem chiedano scusa per il Russiagate' : Nel mirino dei repubblicani, in particolare, è finito il "Green New Deal" proposto dalla Ocasio-Cortez per un'economia basata su fonti di energia rinnovabili, già bocciato dal Senato.

Donald Trump riparte da Grand Rapids - missione 2020 : "Dem chiedano scusa per il Russiagate" : Trump ricomincia da dove aveva finito. Il via alla campagna per le presidenziali del 2020 arriva, di fatto, da Grand Rapids, in Michigan. Luogo simbolo nella narrazione del Presidente degli Stati Uniti, perché teatro dell'ultimo comizio prima del trionfo del 2016. Torna sul "Dossier Mueller" e attacca i Dem sul Russiagate: "La Grande bufala della collusione è morta", poi aggiunge: "i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo ...

Russiagate - Mueller scagiona Trump e spiazza i dem : Trump, dunque, secondo il procuratore Mueller non ha cospirato con i russi, in quello che è stato ribattezzato il Russiagate, e il contraccolpo per il mondo liberal rischia di essere durissimo. A ...

Russiagate - dem : indagini non concluse : 1.33 I parlamentari democratici avvertono che le indagini sul presidente Trump non sono finite anche se il dossier dello speciale procuratore Mueller sul Russiagate è stato chiuso. Nel rapporto, secondo la sintesi del ministro di Giustizia Usa William Barr, non ci sono accuse di collusione tra la campagna presidenziale e il Cremlino o di intralcio alla Giustizia. "Sebbene non venga sollevata la questione di un crimine, potrebbe comunque ...

Russiagate - Trump si prende la rivincita : ora può rilanciare la sua retorica contro media e dem. Ma non è fuori pericolo : Soddisfazione e sollievo per Donald Trump. Delusione per gli avversari del presidente. Si possono sintetizzare così le reazioni degli opposti campi alla diffusione da parte dell’attorney general William Barr di un sommario del rapporto dello Special Counsel Robert Mueller. Dopo 22 mesi di indagine, Mueller scagiona Trump e il suo staff dall’accusa di collusione con i russi durante le presidenziali 2016. La conclusione del rapporto scatena una ...

Russiagate - per Trump niente incriminazione. La rabbia dei democratici : Nessuna nuova incriminazione, neppure per il presidente Donald Trump che, a questo punto, vedrebbe venire meno l’ipotesi di impeachment, ovvero di messa in stato di accusa nei suoi confronti. È questo l’elemento principale che emerge - secondo quanto riferito da fonti del dipartimento di Giustizia - al termine dell’inchiesta Russiagate, il cui fasc...

Russiagate - Mueller chiude l’indagine : 27 incriminati e 7 ammissioni di colpa. I democratici : “Rapporto sia pubblico” : Dopo quasi due anni di indagini il procuratore speciale Robert Mueller ha consegnato al ministro della Giustizia William Barr il rapporto sulle interferenze russe nella campagna presidenziale del 2016. Secondo fonti del dipartimento della Giustizia citate dalla stampa Usa, nel suo rapporto Mueller non chiederà il rinvio a giudizio per altre persone coinvolte nel cosiddetto Russiagate, oltre alle accuse già presentate nell’ambito dell’inchiesta. ...