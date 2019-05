Rugby | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44da parte del CT della Nazionale italiana diConor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima delladel Mondo che si disputerà in Giappone.Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si registrano i rientri dai rispettivi infortuni di Bellini, Licata, Minozzi, Violi e Zani, i ritorni in azzurro di Fuser, Giammarioli, Lazzaroni e Zilocchi e la nuova chiamata per il mediano di mischia Callum Braley, per il tallonatore Enjiel Makelara e per il pilone destro Marco Riccioni, tutti già aggregati nel corso delle ultime gare del Sei Nazioni ma sempre tagliati al momento della scelta dei 23 e mai effettivamente scesi in campo con la maglia ...

