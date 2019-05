Rossi | Voglio lottare per il titolo fino alla fine

Palermo - febbre Delio Rossi - l’allenatore in conferenza : “Voglio vedere senso d’appartenenza” : Palermo, febbre Delio Rossi. Rush finale con l’esperto tecnico in panchina dopo l’esonero di Roberto Stellone. L’obiettivo è rientrare tra le prime due per la promozione diretta in Serie A. Alla vigilia della trasferta di Livorno, ecco le parole dell’allenatore rosanero in conferenza stampa. “Quarantotto ore sono poche ma ho avuto la massima disponibilità da parte di tutti i calciatori. Non posso ...

Inter-Roma : i gialloRossi vogliono accorciare sui nerazzurri e proseguire la corsa Champions : Roma – La giornata 33 di serie A offre un interessantissimo e altrettanto importante scontro tra Inter e Roma. Nel sabato pre-pasquale in cui tutto il palinsesto del campionato, ad eccezion fatta per Napoli e Atalanta impegnate l’una contro l’altra nel Lunedì dell’Angelo, si sciorinerà nel medesimo giorno, i giallorossi scenderanno oggi in campo alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Sono 6 i punti di ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Marquez è il favorito per il Mondiale - io voglio lottare per la vittoria” : Valentino Rossi ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, ha conquistato due secondi posti tra Argentina e USA che gli hanno permesso di issarsi in seconda posizione anche in classifica generale ad appena tre punti dal leader Andrea Dovizioso. Il Dottore non ha nascosto il desiderio di poter lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo personale è sempre vivo nella mente del 40enne che ha dimostrato di essere in ...

Reggina - Cevoli : “Non parlo del passato - voglio concentrarmi sulle pRossime tre partite” [VIDEO] : Le parole del tecnico amaranto, Roberto Cevoli, appena tornato in panchina, dopo l’esonero di Drago, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro la Cavese. La Reggina non può permettersi un altro passo falso se vuole arrivare ai playoff. Cevoli presenta così l’avversaria: “La Cavese fa un gioco in stile Zeman e all’andata ci mise in difficoltà, però lascia spazi e dovremo essere bravi a ...

MotoGP - GP Usa 2019 : Marquez cerca la prima fuga nel fortino di Austin. Dovizioso e Valentino Rossi vogliono restare in scia : Il circuito di Austin, com’è ben noto si chiama COTA – Circuit of The Americas, ma senza paura di essere smentiti si potrebbe soprannominare “Casa Marquez”. Sul tracciato texano, infatti, il campione del mondo in carica vince, o per meglio dire domina, da sei anni consecutivi in MotoGP. Sei pole position, ed altrettanti successi in totale scioltezza, spesso con distacchi abissali. Una dimostrazione di superiorità che lo ...

MotoGP - GP Argentina 2019 - Valentino Rossi : “Lo scorso anno una gara complicata - ora voglio lottare per il podio” : Valentino Rossi punta al podio sul circuito di Termas de Rio Hondo, nel GP di Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale. Il Dottore è pronto a cogliere un risultato decisamente diverso rispetto allo scorso anno, in cui chiuse in 19ma posizione al termine di una gara molto complicata. Il quinto posto ottenuto in Qatar ha dato morale al pilota della Yamaha che confida ora di migliorare quel piazzamento. Queste le dichiarazioni di Rossi alla ...

Giovanni Trapattoni pRossimo 80enne : “seguo sempre il calcio - ma voglio dedicare del tempo alla famiglia” : Giovanni Trapattoni si appresta a spegnere ben 80 candeline, un traguardo importante per l’ex tecnico che resta un grande osservatore del calcio mondiale “I miei progetti per i prossimi anni? Per il momento mi sto godendo la pensione per stare vicino alla mia famiglia. Devo ammettere che da allenatore non sono stato un nonno esemplare. Ero sempre via e anche quando ero a casa pensavo troppo al calcio. Ora invece sto cercando di ...