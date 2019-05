Roma incontra il mondo | alla Fiera di Roma

Roma - Totti : «Non ho incontrato Conte. Zaniolo? Le cose si fanno in due» : Roma - Nel pre-gara di Roma-Cagliari , è Francesco Totti a presentarsi davanti le telecamere di Sky per fare il punto sul presente e sul futuro della squadra giallorossa: ' La squadra è buona, tra le ...

Wanda Nara incontra Francesco Totti nell’intervallo di Inter-Roma : “Ecco cosa ci siamo detti” : Wanda Nara a colloquio con Francesco Totti nell’intervallo di Inter-Roma. Ad immortalare la scena è stato il giornalista Tancredi Palmieri che ha fotografato la moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi insieme al dirigente giallorosso e ha poi pubblicato l’immagine sul suo profilo Twitter. Subito lo scatto ha fatto il giro dei social, dove in molti hanno iniziato ad interrogarsi su cosa si fossero detti i ...

Fridays for future a Roma - Papa Francesco incontra Greta : "Vai avanti" : La giovane attivista svedese è arrivata nella capitale in treno accompagnata dalla madre. Resterà nella capitale per tre giorni, domani sarà in Senato mentre venerdì parteciperà alla manifestazione in piazza del Popolo

Al Bano incontra a Roma l’ambasciatore dell’Ucraina per uscire dalla black list : Incontro in ambasciata per risolvere la crisi diplomatica che ha visto Al Bano inserito in una black list dal ministero della cultura dell’Ucraina e quindi considerato una minaccia alla sicurezza nazionale (una vera sciagura per cui ha ricevuto il Tapiro d’Oro). L’artista, accompagnato dal suo avvocato ha visto a Roma l’ambasciatore Yevhen Perelygin presso l’Ambasciata d’Ucraina a Roma. Durante l’incontro le parti hanno ...

Zaniolo : "Penso alla Roma". L'agente incontra la dirigenza : Visualizza questo post su Instagram Ieri sera a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un ...

Roma - Zaniolo tuona : 'Voglio incontrare la dirigenza' - la Juventus è attenta (RUMORS) : Per la Roma di Claudio Ranieri, al termine del terzo incontro senza vittoria, sembra spuntare all'orizzonte un nuovo problema. Autore della rete del momentaneo 1-1 nel match casalingo terminato poi con il risultato di 2-2 contro la Fiorentina di Stefano Pioli, il giovane incontrista Nicolò Zaniolo, 20 anni a luglio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita. Invitato a fare chiarezza sul suo immediato futuro, nonchè sulla sua ...

Elisa incontra Tim Burton a Roma per l’anteprima di Dumbo : “La realtà ha superato l’immaginazione” : Elisa incontra Tim Burton a Roma ed è subito anticipazione di quello che sarà Dumbo, al cinema a cominciare dal 28 marzo prossimo. L'artista di Monfalcone ha anche condiviso alcune immagini dell'incontro, contenute sui canali ufficiali di Walt Disney Studios che ha immortalato l'incontro. Già nelle settimane precedenti, Elisa aveva fatto sapere di essere stata scelta come voce italiana della colonna sonora del remake, intitolata Bimbo mio. ...

Roma - attesa per Papa Francesco in Campidoglio. "Felici di incontrarlo" : L'arrivo del Pontefice è previsto per le 10.30. Scattato il piano sicurezza con tre varchi di accesso presidiati dalle forze dell'ordine dal lato di via San Pietro in Carcere, via delle Tre Pile e via ...

Formula E – Gp di Roma : Felipe Massa incontra i fan a Porta di Roma per una sfida ad alta velocità : Formula E: Massa incontra i fan al Centro Commerciale Porta di Roma per una sfida ad alta velocità Felipe Massa, tra i piloti del campionato ABB FIA Formula E più noti al mondo e amati in Italia, sarà a disposizione dei suoi fan nel pomeriggio di sabato 30 marzo al Centro Commerciale Porta di Roma per un ”Meet & Greet” a partire dalle ore 12.00. Per gli appassionati della competizione automobilistica, oltre a una sessione ...

Ai Mercati di Traiano i tesori del Sichuan 'incontrano' l'Impero Romano : La prima, dedicata alla Cultura religiosa dello stato di Shu, si concentrerà sul mondo spirituale raccontando i riti di un popolo dedito al culto del Sole attraverso le maschere di bronzo provenienti ...

Roma : Xi Jinping incontra Elisabetta Casellati : la parte italiana intende intensificare la cooperazione con la Cina nei vari ambiti quali cultura, arte, lingue, tutela dei patrimoni, turismo, scienza e tecnologia, innovazione, ecc, incoraggiando ...

Al Bano - l’ambasciatore ucraino a Roma lo vuole incontrare. Il cantante : “Accolgo l’invito. Davanti a un bicchiere di vino dimostrerò che la musica non ha catene” : Rapporti ricuciti tra Al Bano e l’Ucraina? L’ambasciatore ucraino a Roma, Yevhen Perelygin, si dice pronto ad incontrare Al Bano, inserito nella lista degli artisti banditi dall’Ucraina perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. “Accolgo di buon grado l’invito”, ha detto il cantante di Cellino San Marco. Il motivo dell’incontro? In una nota diramata dall’ambasciatore si legge che ...

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo Romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...