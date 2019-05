Roma | dalla Francia insistono | sirene dal Qatar | ma Pallotta smentisce DETTAGLI

L'antico trattato di Leonardo da Vinci svelato dalla Biblioteca di Roma : Oggi, 2 maggio 1519, moriva Leonardo da Vinci . Per questa occasione, a 500 anni dalla scomparsa del grande inventore italiano, la Bilbioteca Nazionale di Roma ha presentato un importante documento. ...

Casillas colpito da infarto : è fuori pericolo. Messaggi dalla Roma e da Totti : 'Amico non mollare' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Tanta paura nel mondo del calcio per Iker Casillas . Oggi il portiere spagnolo, storica colonna del Real Madrid, è stato colpito da un infarto durante l'allenamento del Porto. Casillas è stato subito ricoverato e ...

La storia del primo maggio : dalla lotta per il diritto a '8 ore di lavoro' al concerto di Roma : La festa del primo maggio è stata istituita in memoria di battaglie operaie, fatte per ottenere un diritto ben preciso: 8 ore di lavoro. La lotta partì dall’Australia nel 1855: “8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore per dormire”, questo era lo slogan rivoluzionario dell’epoca. A compiere l’opera di megafono e divulgazione di questa innovativa idea, ci pensarono i sindacati, che la proclamarono in giro per la Terra. Nel 1867 nell’Illinois si ...

Roma - Francesco Totti : 'Conte? Scelta allenatore non dipende dalla Champions' : ... "Conte alla Roma? In queste settimane se ne sta parlando tantissimo - ha spigato a Sky Sport - ma noi abbiamo Ranieri in panchina e dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. Lui è il nostro ...

Roma - incendiata il 25 aprile la libreria-bistrot antifascista : “Attacco doloso - commossi dalla solidarietà” : Nella notte tra il 24 e il 25 aprile un incendio, provocato da ordigni artigianali, ha danneggiato gravemente la libreria-bistrò La Pecora Elettrica, attiva da 2 anni con iniziative culturali e di formazione nel quartiere Romano di Centocelle. Ancora ignota la matrice dell’attacco, l’unica certezza è il dolo. “Sono entrati, ci hanno rubato il computer e hanno cosparso di benzina una sedia – spiega Danilo Ruggeri, co-proprietario della ...

Rita Dalla Chiesa denuncia su Twitter il degrado di Roma : 'Posso dire che mi fa schifo vivere a Roma?' : Nel mentre che la compagine politica si adoperi per risolvere le complicate problematiche che attanagliano la città, proliferano sui social, e non solo, accorate denunce sull'attuale stato in cui gli ...

Professore precipita dalla finestra di un liceo a Roma : Un Professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. È accaduto intorno alle 9.15 al liceo Vivona, nel quartiere Eur. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.Secondo quanto ...

Libia - Roma 'adotta' l'inviato Onu scaricato dalla Francia - di U. De Giovannangeli - : Cronaca di guerra. Sono sei i migranti che hanno perso la vita dopo l'attacco al centro di detenzione di Qasr Bin Gashir, a una ventina di chilometri a sud di Tripoli. Lo ha riferito Mustafa El-Mecei,...

