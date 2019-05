Rifiuti | bonificate altre 7 discariche abusive | lo Stato risparmia oltre 13 milioni di

Rifiuti - la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia per 44 discariche non bonificate e ancora aperte : Per l’Italia arriva l’ennesima condanna da parte della Corte di giustizia Ue sul fronte ambientale. Questa volta si tratta della sentenza per le 44 discariche sparse in tutto il territorio nazionale, le cosiddette ‘pre-esistenti’, ossia quelle aperte prima del 2001 e che avrebbero dovuto essere chiuse o adeguate alle nuove norme di sicurezza Ue introdotte nel 1999. L’ultimo termine era stato fissato dalla Commissione europea per il 19 ottobre ...