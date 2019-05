Riapertura rottamazione cartelle | saldo e stralcio | potrebbero rientrare i debiti del 2018

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Martedì 30 aprile sono scaduti i termini per presentare la domanda di definizione agevolata deifiscali da parte dei contribuenti. Sia ladelle(siamo arrivati alla terza edizione) che ilavevano la medesima data di scadenza per la presentazione delle istanze. Il numero enorme di richiedenti, le problematiche tecniche del sito e le lunghe code agli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione, che per l’occasione ha aperto anche sabato 27 aprile, hanno spinto gli Ordini dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro a chiedere la proroga dele la proroga della. È stato chiesto al governo di riaprire i termini di scadenza allargandoli di 30 giorni per consentire un meno arrembante espletamento delle pratiche. La proroga non è stata concessa, ma da fonti vicine al governo è trapelata l’intenzione di ...

