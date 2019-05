Reunion dei protagonisti di The Crown per un nuovo progetto | Claire Foy e Matt Smith di

1 Maggio 2019 - la sfida dei concertoni con Noel Gallagher a Roma e la Reunion degli Oaesis di Toti e Tata a Taranto : Roma 'spara' e Taranto risponde: se il Concerto del Primo Maggio di Roma ha tra i suoi artisti Noel Gallagher, l'UnoMaggio Libero e Pensante di Taranto può contare sulla reunion degli Oeasis, ovvero della parodia pugliese creata negli anni '90 da Toti e Tata. Ok, molti dei nostri lettori non sapranno assolutamente chi siano, un po' per età, un po' per provenienza geografica: il duo, infatti, ha segnato la scena televisiva e comica del Sud Italia ...

Happiness Begins è il nuovo album dei Jonas Brothers dopo la Reunion atteso a giugno : Il nuovo album dei Jonas Brothers è Happiness Begins. La data di uscita è fissata nel 7 giugno e rappresenta uno dei grandi ritorni del 2019 ed esattamente a dieci anni - quindi nel 2009 - dalla loro ultima prova di studio insieme, rappresentata da Lines, Vines and Trying Time. Il ritorno in musica è stato anticipato da Sucker, singolo di lancio spedito sul mercato prima dell'album - che proprio in queste settimane ha tagliato un primo e ...

“Riccardo Fogli sta male” : l’annuncio in diretta a Verissimo. Salta la Reunion dell’Isola dei Famosi : “Riccardo Fogli sta male“: è la notizia annunciata a sorpresa da Silvia Toffanin in diretta a Verissimo. L’ex cantante dei Pooh, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, era atteso oggi pomeriggio nel salotto di Canale 5 per la reunion dei partecipanti al reality show ma, come ha spiegato la conduttrice, si è sentito male poche ore prima della registrazione della trasmissione. Al momento non si ...