Rete 5g | Bloomberg | “Già nel 2011 Vodafone ha rilevato una falla nella sicurezza dei

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ancora guai per Huawei. Mentre gli Stati Uniti non accennano ad allentare le pressioni sui partner europei intenzionati a coinvolgere l’azienda cinese nello sviluppo della5G, nuove indiscrezioni gettano ombre sul controverso marchio. Secondo una corposa inchiesta di– che collabora con la compagnia telefonica di Shenzhen da dieci anni – avrebbefin dall’esistenza di “bug critici” e “backdoor” (“porta di servizio” ) nei router e altre apparecchiature utilizzati in Italia in grado potenzialmente di fornire al colosso cinese accesso non autorizzato allafissa. I documenti informativi visionati dall’agenzia americana rivelano che dopo aver chiesto di rimuovere le “vulnerabilità” e aver ricevuto rassicurazioni sull’avvenuta risoluzione del problema, l’operatore con base ...

