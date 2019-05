Rabiot-Juventus | si può chiudere a costo zero | sarà rivoluzione

Calciomercato Juventus : Ndombele o Rabiot - 3 possibili cessioni : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di mercato estivo. Come detto e ripetuto, la compagine bianconera proverà l’assalto per un nuovo centrale difensivo, anche se non è escluso che possano arrivare due nuovi centrali difensivi. Detto questo, sarà assalto anche ad un […] More

Calciomercato Juventus : c’è Rabiot a costo zero - spunta il nuovo centrale : Calciomercato Juventus- Una stagione ancora da vivere in maniera totale, specialmente per quel che riguarda la parte finale. Una Juventus chiamata a recitare una parte d’assoluta protagonista, sia per quel che riguarda il match di ritorno contro l’Ajax in Champions League, sia per quel che riguarda l’ormai imminente 8°scudetto consecutivo. Detto questo, la Juventus sarebbe […] More

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : sarebbe Rabiot il secondo acquisto a parametro zero : Il mondo dei "parametro zero" è sempre di moda, ed alcuni top club europei sono continuamente alla ricerca di grandi acquisti per incrementare il livello qualitativo della propria rosa. Quest'anno uno dei giocatori più interessanti che si svincolerà a parametro zero a fine giugno è Adrien Rabiot, centrocampista francese del Paris Saint Germain, che dopo diverse avance da parte della dirigenza parigina per il rinnovo di contratto, ha deciso di ...

Calciomercato Juventus - Rabiot potrebbe essere il prossimo colpo : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, starebbe monitorando alcuni profili per rinforzare il centrocampo e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Adrien Rabiot del Paris Saint Germain. Il talentuoso centrocampista francese ha da tempo rotto con il Paris Saint Germain e lascerà sicuramente Parigi nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Su di lui c'è ...

Rabiot alla Juventus - nuovo colpo firmato Paratici : i dettagli : Rabiot Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo su Rabiot, centrocampista del PSG in scadenza di contratto a fine stagione e ormai separato in casa da diversi mesi. Sul giocatore resta forte il pressing del Barcellona, società pronta ad irrompere in maniera […] L'articolo Rabiot alla Juventus, nuovo colpo firmato Paratici: i dettagli ...

Rabiot-Juventus - bianconeri vicinissimi : blitz di Paratici : RABIOT JUVENTUS- La Juventus sarebbe ormai pronta ad affondare il tiro su Rabiot, centrocampista del PSG in scadenza di contratto con il club parigino. Fabio Paratici sembrerebbe aver sorpassato in maniera chiara e decisa il Barcellona, e sarebbe pronto ad affondare il tiro sul centrocampista. Un nuovo affare a parametro zero che arricchirebbe la linea […] More

Mercato Juventus - Rabiot a parametro zero : dalla Spagna sono certi : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni della stampa spagnola, la Juventus avrebbe superato il Barcellona per la corsa a Rabiot. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il PSG, e giù pronto a dire addio al club transalpino a fine stagione, sarebbe pronto a strizzare l’occhio alla Vecchia Signora. Paratici sarebbe pronto […] More

Rabiot-Juventus - si riapre la pista di mercato : c’è la svolta! : RABIOT JUVENTUS- Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di mercato, la Juventus non avrebbe mollato del tutto la pista che porterebbe a Rabiot, centrocampista del PSG, ma ormai prossimo all’addio a fine stagione. Il centrocampista si svincolerà a parametro zero e sarebbe pronto a lasciare Parigi per abbracciare l’inizio di una nuova avventura. La Juventus […] More