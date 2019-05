Putin firma legge per internet sovranista | così la Russia avrà la sua RuNet

Russia - Putin firma legge per creare "internet sovranista" - : Il presidente russo ha approvato un provvedimento che prevede la creazione di una rete alternativa per prevenire cyberattacchi. I critici però sostengono che si tratti di un sistema per aumentare il ...

Putin firma legge per isolamento del web : ANSA, - MOSCA, 2 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato ieri una nuova controversa legge per consentire di far funzionare il web russo in condizioni di isolamento dal resto del mondo in caso di necessità. Le autorità russe descrivono il provvedimento come uno strumento di difesa in caso di attacchi cibernetici, prima di tutto da parte americana. Diversi analisti ritengono ...