Province | Di Maio | Chi le vuole cerchi un altro alleato E attacca su Siri

Province - Bongiorno : “Bisogna ridare fiato o eliminarle del tutto”. Di Maio : “Sono uno spreco” : Anche la ministra Bongiorno, si è espressa sulla questione Province, un tema che negli ultimi giorni ha provocato conflitto all'interno dell'alleanza di governo fra Lega e 5S: "Bisogna uscire dall'equivoco, perché durante le varie campagne elettorali in passato si è detto di aver eliminato il poltronificio, ma tutti sanno che non è vero".Continua a leggere

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega : "Rivuole le Province? Trovi altro alleato" : Il vicepremier torna a parlare anche delle Province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega pure sulle Province : se le rivuole trovi altro alleato : Il vicepremier torna a parlare anche delle province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Province - Di Maio : “Sono uno spreco - il M5s non si candida”. E alla Lega : “Se le vuole si cerchi un altro alleato” : “Le Province sono uno spreco, è inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato“. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del programma europeo del M5s. “Se un sottosegretario è indagato, che sia del Movimento o di un altro partito, noi non arretriamo. Le regole si rispettano” ha aggiunto riferendosi alla vicenda di Armando ...

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Di Maio attacca ancora la Lega : «Province? Chi le vuole trovi un altro alleato. Siri si dimetta» : Luigi Di Maio torna ad attaccare la Lega durante la presentazione del programma europeo del M5s tornando sul tema delle dimissioni di Siri. «Sulla questione morale il M5S non arretra....

Sull'abolizione delle Province Di Maio non fa un passo indietro : Il leader M5s fa muro Sull'abolizione delle Province, sgradita a Matteo Salvini che invece vuole mantenere in vita gli enti. "Le Province sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le Province si aboliscono, non si ripristinano", ha detto Di Maio alla presentazione del programma per le elezioni europee del 26 maggio all'hotel ...

Province - Di Maio : "No amarcordChi le vuole si trovi altro alleato" : Di Maio presenta il programma M5s per le europee e attacca la Lega: "Non ha senso che vieni qui in Italia a dire 'combattiamo l'austerity' e poi ti allei con forze come quella di Orban" Segui su affaritaliani.it

Province - è duello : Di Maio dice no ai carrozzoni. Salvini : 'Si metta d'accordo con i suoi' : ... trovi una soluzione, in settimana il premier Conte lo incontrerà per capire il da farsi,, è ora il caso delle Province a infiammare la dialettica politica. Ieri di buon mattino c'ha pensato il ...

Province - Di Maio : 'Vanno eliminate - no a nuove poltrone' : LaPresse, Luigi Di Maio tira dritto sul ritorno delle Province. 'Vanno eliminate, io non voglio assolutamente creare nuove poltrone, anzi, si deve cancellare anche una serie di enti intermedi che non ...

Province : Di Maio no ad altri serbatoi clientelari - troveremo intesa : Di Maio: Questa storia delle Province mi sembra assurda. Io altre 2.500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio

Reintroduzione delle Province - Di Maio ribadisce : "È una cosa che non permetteremo" : Sulla questione province si è ufficialmente aperto un nuovo fronte di scontro nel Governo. Tutto è partito dall'indiscrezione pubblicata ieri da 'IlSole24Ore', secondo il quale il Governo aveva già una bozza pronta per modificare la Riforma Delrio e reintrodurre le province nella loro forma originaria, compresa l'elezione di presidenti e consiglieri.Di Maio è stato il primo a rispondere all'articolo del quotidiano di Confindustria smentendo ...

Province - ancora scontro nel governo. Salvini 'I 5S si mettano d accordo con se stessi'. Di Maio 'Le cose si fanno in due' : Il riferimento è alla viceministra dell'Economia M5s Laura Castelli, seduta al tavolo per la riforma degli enti locali, quando nella bozza è entrata la riesumazione delle Province, e convinta che ...

Scontro lega-M5s sulle Province - che cosa ne pensa di Maio - : Roma, 28 apr., askanews, - 'Questa storia delle province mi sembra assurda. Io altre 2.500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio. Nel progetto complessivo di ...