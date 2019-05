Pretty Little Liars The Perfectionists 1X08 | trama | promo | spoiler | streaming

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07 va in onda su Freeform mercoledì 1 maggio 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X07 si intitola Dead Week, che tradotto in italiano significa “la settimana della morte”. La ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06 va in onda su Freeform mercoledì 24 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X06 si intitola Lost and Found, che tradotto in italiano significa “perso e ritrovato”. La ...

Coming out di Tyler Blackburn : l’attore di Pretty Little Liars e Roswell New Mexico è stanco di nascondersi : Non è la prima volta che si parla della sessualità di Tyler Blackburn e spesso si è detto che potesse essere gay ma questa volta a farlo è il diretto interessato spazzando via tutti i dubbi. L'attore e sex symbol di Pretty Little Liars e, adesso, di Roswell New Mexico, ha fatto Coming out spiegando i dettagli della sua vita privata per sentirsi libero e non più oppresso. In particolare, l'attore ha scelto le pagine di The Advocate per ...

Pretty Little Liars The Perfectionists si districa tra le menzogne e il sogno delle Emison : Ancora una volta Pretty Little The Perfecionists ha lasciato i fan della serie madre senza parole. Il filo delle Emison sembra che ancora non si sia spezzato del tutto e nel quarto episodio dello spin off di Pretty Little Liars tutto è ancora da riscrivere. Sullo sfondo rimangono l'omicidio di Nolan e le menzogne degli altri protagonisti e questo non fa altro che peggiorare le cose soprattutto per Alison alla ricerca di una vita tranquilla per ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05 va in onda su Freeform mercoledì 17 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X05 si intitola The Patchwork Girl, che tradotto in italiano significa “la ragazza mosaico”. ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04 va in onda su Freeform mercoledì 10 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04: trama Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X04 si intitola The Ghost Sonata, che tradotto in italiano significa “la sonata ...

Pretty Little Liars The Perfectionists recupera terreno nel terzo episodio con le rivelazioni su Alison e Mona (video) : Se il secondo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists aveva un po' deluso i fan dopo l'ottimo esordio della première, sicuramente in molti dimenticheranno tutto con il terzo episodio che mette insieme nuovi tasselli e regala ad Alison e Mona nuovi punti su cui riflettere soprattutto dopo che la bella biondina si è messa in mezzo a questo intricato giallo. Nel momento in cui Alison ha confermato l'alibi ai suoi studenti è finita dentro ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X03 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X03 va in onda su Freeform mercoledì 3 aprile 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Il prossimo episodio di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X03 si intitola …If One of Them is Dead, che tradotto in italiano significa “…se uno di loro è morto”. La breve sinossi ...

Alison schiaffeggia Mona in Pretty Little Liars The Perfectionists : la follia è di casa a Beacon Heights (Video) : Addio vita monotona e tranquillità e benvenuti omicidi e misteri, Pretty Little Liars The Perfectionists non ha preso solo il titolo (quasi per intero) della serie madre da cui è nata ma anche quella follia che se nel primo episodio era latente, nel secondo tornerà a galla. Lo spin off firmato da I. Marlene King e che vede come filo conduttore proprio la presenza di Alison e Mona nella piccola e tranquilla (almeno prima del loro arrivo) Beacon ...

I. Marlene King lascia Pretty Little Liars The Perfectionist e Warner Bros per uno studio indipendente? La risposta ufficiale : Nelle ultime ore si è diffuso il panico tra i fan di Pretty Little Liars e del suo spin off Pretty Little Liarsi The Perfectionists per via dell'annuncio dell'addio di I. Marlene King alla Warner Bros. A quanto pare la madre delle famose serie sta per lasciare tutto per uno studio indipendente e questo potrebbe mettere a rischio un'eventuale seconda stagione dello spin off che ha debuttato mercoledì scorso negli Usa riportando a galla il ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X02 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X02 va in onda su Freeform mercoledì 27 marzo 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X02: trama e spoiler La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Sulla scia dell’omicidio di Nolan, Ava, ...

La première di Pretty Little Liars The Perfectionists rivela la verità sulle Emison e sul capitolo francese di Mona : Non sappiamo ancora quando e se andrà in onda in Italia ma quello che è certo è che Pretty Little Liars The Perfectionists negli Usa ha preso il via ieri sera non solo dando il via ad un nuovo giallo che terrà insieme le fila dello spin off, ma rivelando anche quello che è successo dopo il finale della stagione madre. In particolare, la première di Pretty Little Liars The Perfectionists ha realizzato i sogni dei fan delle Emison, ovvero la ...