Playoff NBA – Denver sorpresa in casa da Portland | i Blazers si impongono 90-97 e

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Basket - semifinali Playoff NBA : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

NBA Playoff : Milwaukee replica a Boston - Golden State vince ancora : TORINO - Milwaukee pareggia i conti con Boston , Golden State si porta sul 2-0 con Houston . Fattore campo rispettato negli incontri validi per il secondo turno di Playoff Nba disputati nella notte ...

Playoff NBA - James Harden : 'Ci vedo a malapena'. Tre giorni per recuperare prima di gara-3 : Il colpo è arrivato duro in entrambi gli occhi: il sinistro ha subito una lacerazione, mentre il destro è rimasto a lungo arrossato. La sostanza però non cambia: James Harden ha giocato alla cieca o ...

VIDEO Playoff NBA : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

Playoff NBA – Lillard bacchetta i Blazers : “troppo distratti a lamentarci con gli arbitri” : Damian Lillard rimprovera i Blazers dopo la sconfitta in Gara-1 della semifinale di Conference contro i Denver Nuggets: troppe le lamentele verso gli arbitri I Denver Nuggets non smettono di stupire. Dopo una grande stagione regolare conclusa solo dietro gli Warriors, e dopo aver eliminato gli Spurs nel primo turno dei Playoff, Jokic e compagni hanno vinto anche Gara-1 della semifinale di Conference contro i Blazers. A tal proposito, ...

VIDEO Playoff NBA : i Milwaukee Bucks non lasciano scampo ai Boston Celtics in gara-2 ed è 1-1 nella serie : I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è andata a buon fine con il punteggio di 123-102. La serie va sull’1-1 grazie, soprattutto, ad un Giannis Antetokounmpo dominante da 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus. Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta arriva a 21 con 5 ...

Playoff NBA - Kyrie Irving - che disastro in gara-2 : 'Tornerò più forte di prima' : Se gara-1 era stata da incorniciare, la seconda partita della serie è da dimenticare il più in fretta possibile. Non solo per Boston, ma anche per Kyrie Irving, al termine di quella che è stata la ...

Nba Playoff : Warriors sul 2-0 coi Rockets - per Harden occhio k.o. : Si sono ribattezzati Hamptons Five, perenne ricordo di quella 'gita', il reclutamento di Kevin Durant, nella zona balneare vip poco fuori New York che nell'estate 2016 ha cambiato l'Nba. Sono ...

Playoff NBA - infortunio per Steph Curry : botta alla mano e dito lussato contro i Rockets : Il livello di intensità mentale e fisica dei Playoff viene spesso definito come di difficile comprensione per chi non passa su quei parquet almeno una volta. Ogni pallone pesa come un macigno, alle ...

Playoff NBA - Golden State è troppo forte per Houston : Rockets sotto 0-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 115-109 Quando il gioco si fa duro, conviene ricorrere alle armi migliori che si hanno a disposizione. Per questo Steve Kerr non solo ha lanciato per la seconda ...

Playoff NBA - Milwaukee-Boston gara-2 123-102 : Giannis 29 - Bucks 20 triple e Celtics ko : La prestazione di gara-1 era stata fin troppo brutta per essere vera, e infatti i Milwaukee Bucks hanno risposto. Nel secondo episodio della serie contro i Boston Celtics, la squadra con il miglior ...

Playoff NBA – Antetokounmpo super - i Bucks pareggiano la serie : Golden State prende il largo sui Rockets : Milwaukee pareggia la serie, Golden State aumenta il vantaggio sui Rockets: i risultati di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff NBA Sono andate in scena nella notte italiana importanti sfide di NBA valide per i quarti di finale dei Playoff del campionato 2019. I Milwaukee Bucks hanno trionfato in casa contro i Boston Celtics per 123-102, trascinati da un ottimo Antetokounmpo, a referco con 29 punti e 10 rimbalzi. La serie torna dunque ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State va sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...