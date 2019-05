Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

La manifattura italiana prova a reagire - ma Piazza Affari parte negativa : Milano. L'industria manifatturiera italiana è ancora in contrazione, ma mostra segnali di ripresa. Nel mese di aprile, l'indice delle piccole e medie imprese del settore (misurato da Ihs Markit) è cresciuto rispetto al mese di marzo fino a 49,1 punti, superando le attese degli analisti e posizionand

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

In flessione il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 34% - : Giornata in scivolata per l' indice del settore alimentare italiano , che si muove peggio dell'andamento sulla parità del settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Piazza Affari : giornata depressa per CIR : Pressione sulla holding italiana , che tratta con una perdita dell'1,82%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di CIR evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Bayer : Ottima performance per Bayer , che scambia in rialzo del 2,11%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto ...

Piazza Affari : IMA - quotazioni alle stelle : Grande giornata per il produttore di automatismi , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : spinge in avanti Gima TT : Rialzo per Gima TT , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 20,23%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del ...

Piazza Affari : sell in May tassativo quest'anno? Titoli in e out : I conti societari infatti rappresentano un vero banco di prova per capire lo stato di salute dell'economia globale, dopo che nella giornata di martedì è arrivata la buona notizia del PIL del Vecchio ...

Dopo il rally di inizio anno per Piazza Affari arriva il test delle trimestrali : Il mercato guarda ai conti delle big: Dopo Fca anche Intesa e UniCredit presenteranno i risultati. Stime in linea o in calo rispetto ai dati dell’anno precedente ...

Piazza Affari prova a ripartire dopo il Pil. Google cade a Wall Street : ... scendono i titoli minerari su debolezza Cina L'Europa viaggia oggi all'insegna della debolezza, con i titoli minerari che segnano il passo, appesantiti dalle prospettive dell'economia cinesi dopo i ...

Piazza Affari : su di giri Safilo : Effervescente il produttore di occhiali da sole e da vista , che scambia con una performance decisamente positiva del 13,28%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Timido aumento in Piazza Affari. Più cauta l'Europa : Gli addetti ai lavori guardano anche alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l'annuncio sui tassi di interesse negli USA. L' Euro / Dollaro USA ...

Piazza Affari : vari rischi all'orizzonte. I titoli buy a maggio : Mercati azionari: necessaria cautela per diversi motivi Gli analisti continuano a ritenere che il vero catalizzatore dei mercati resti la politica monetaria decisamente espansiva della FED e delle ...