Personale Ata e docenti | 260 mila posti nel 2019 | il report

Personale Ata : chiarimenti sulla convalida del punteggio : In questo articolo daremo opportuni chiarimenti circa la convalida dei titoli che vengono dichiarati all’interno della domanda di III fascia da parte del Personale ATA. Il decreto di convalida in è obbligatorio, facoltativo o a campione in questi casi? Cerchiamo di rispondere a questa domanda e non solo. Personale ATA: decreto di convalida obbligatorio Come ricorda Giovanni Calandrino di Orizzonte Scuola, il decreto di convalida deve ...

Personale Ata : chiarimenti sulla convalida del punteggio : In questo articolo daremo opportuni chiarimenti circa la convalida dei titoli che vengono dichiarati all’interno della domanda di III fascia da parte del Personale ATA. Il decreto di convalida in è obbligatorio, facoltativo o a campione in questi casi? Cerchiamo di rispondere a questa domanda e non solo. Personale ATA: decreto di convalida obbligatorio Come ricorda Giovanni Calandrino di Orizzonte Scuola, il decreto di convalida deve ...

Scuola - stipendi docenti e Personale Ata ultime notizie : ‘Glielo spieghiamo noi al Governo come aumentarli’ : Il tema del rinnovo contrattuale e dell’aumento stipendiale a favore del personale docente e del personale ATA della Scuola continua ad essere in primo piano. L’intesa tra il Governo e i sindacati non convince affatto il personale scolastico che teme un’altra beffa, definendo l’accordo come un ‘pastrocchio pre elettorale’. Non convincono, soprattutto, le promesse di aumenti a tre cifre del Ministro ...

Libia : Conte - Personale di Misurata non offre supporto militare ma cura feriti : "L'Italia mira a un cessate il fuoco e a raggiungere una soluzione politica", ha sottolineato ancora il premier. , Cip,

Personale Ata - Mobilità : informazioni sulla scelta delle sedi : Il Personale ATA interessato è al momento impegnato con la compilazione delle domande riguardanti la Mobilità per l’anno scolastico 2019/2020. Di conseguenza sarà possibile chiedere il trasferimento in tali eventualità: Nell’ambito della provincia di titolarità Per una sola provincia differente da quella in cui si è titolari In alternativa, per entrambe in maniera congiunta Come leggiamo da Orizzonte Scuola, nel caso in cui ...

Atletica - Daisy Osakue scatenata : lancia il disco a 61.35 - Personale demolito e minimo per i Mondiali! : Daisy Osakue scatenata all’Oliver Jackson Twilight Open di Abilene, l’azzurra ha lanciato il suo disco a 61.35 metri: personale migliorato di oltre un metro (era ferma a 60.13) e conquista il minimo di qualificazione per i Mondiali di Doha che era fissato a 61.20. La 23enne torinese, impegnata negli USA con la maglia gialla di Angelo State University, ha siglato la nona prestazione italiana di sempre: le prime otto appartengono alla ...

Pakistan - va in ospedale per un mal di denti ma viene violentata e uccisa dal Personale : All'interno dei social sta facendo molto scalpore la vicenda di una giovane 26enne proveniente dal Pakistan. La ragazza in questione si era recata presso l'ospedale Sindh Government di Korangi, nel distretto di Karachi, per un mal di denti che la faceva stare molto male ormai da diversi giorni. Da quella struttura ospedaliera, però, la ragazza non è uscita indenne e la famiglia non si sarebbe mai aspettata quanto è accaduto. A trovare morta ...

Va in ospedale per un mal di denti! Violentata e uccisa dal Personale sanitario : La giovane aveva deciso di recarsi nel più vicino ospedale per farsi visitare da un medico ma qui è stata aggredita da un branco di quattro uomini, tutti dipendenti della struttura sanitaria, stuprata e poi uccisa. La terribile storia di violenza raccontata daò dailymail arriva dal Pakistan dove ora la polizia ha fermato e arrestato tre dei presunti stupratori mentre un quarto, identificato, si è dato alla fuga e risulta introvabile ma gli ...

Mobilità Personale Ata : info su servizio militare e di ruolo : In questo articolo daremo nuovi aggiornamenti circa la Mobilità personale ATA. Ricordiamo che le domande inerenti potranno essere presentate fino al 26 aprile 2019. Il servizio militare ha un suo peso sulla Mobilità personale ATA? Oggi faremo un chiarimento riguardo questo argomento e non solo. Mobilità personale ATA: le date da rispettare 1-26 aprile 2019: in questo periodo c’è tempo per presentare le domande. 1 luglio 2019: ...

Personale Ata : una sanzione disciplinare è pubblicabile su Internet? : Nuove preziose informazioni sul ruolo professionale di Personale ATA. Oggi ci occuperemo di sanzioni disciplinari e la legittimità di renderla nota pubblicamente online. Se un dipendente subisce una sanzione, essa può essere resa nota telematicamente sul sito dell’amministrazione precedente? A rispondere è il Garante in materia di tutela dei dati personali. Questi ha sanzionato il Ministero dell’istruzione con una multa pari a 4000 ...

Scuola - 15mila euro per un posto al bazar dei diplomi : licenziamenti a raffica tra il Personale ATA : Quindicimila euro per un aspirante bidello o segretario amministrativo in cambio di un certificato in grado di catapultarli in cima alle graduatorie di istituto. Una vera e propria truffa quella organizzata da una rete di scuole paritarie, ubicate soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia. Fino a quindicimila euro per ‘garantirsi’ il posto Come riportato dal quotidiano ‘La Stampa’, l’apparizione sospetta nelle ...

Eliminata l'indennità per i viaggi di servizio del Personale a contratto : Le nostre sedi all'estero ricorrono ai viaggi di servizio soprattutto laddove, a causa di una politica scellerata e - a nostro avviso - non ragionevole dei precedenti governi, che ha disposto la ...

Mobilità 2019 Personale Ata : scadenza domanda - posti e come farla : Mobilità 2019 Personale Ata: scadenza domanda, posti e come farla C’è tempo fino al 26 aprile 2019 per presentare la domanda di Mobilità territoriale. Può farne richiesta il Personale ATA, docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato. come previsto dal CCNI Mobilità 2019-2022, i trasferimenti riguardano: 1- Mobilità comunale, ovvero trasferimenti tra scuole dello stesso comune; 2- Mobilità provinciale, ovvero ...

Personale Ata : precisazioni su titoli falsi e supplenze : Nuovi chiarimenti su Personale ATA circa la questione titoli falsi che ha di recente interessato un po’ tutta l’Italia. Nuove preziose informazioni arrivano da alcune precisazioni fatte da Giovanni Calandrino su Orizzonte Scuola. Una lettrice ha posto un quesito circa i posti annuali che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre, conseguentemente al licenziamento dei lavoratori ATA che hanno dichiarato titoli mendaci al momento ...