Perché dopo Leonardo da Vinci arrivarono i populisti

Colpita alla testa in ospedale Perché russa la notte : anziana muore due settimane dopo : Eileen Bunting, ricoverata in una stanza di degenza di un ospedale britannico della regione dello Yorkshire, è stata Colpita da un altro paziente che non riusciva a chiudere occhio con un colpo di bicchiere alla testa.

GF 16 - Ivana Icardi dopo l’eliminazione : “Sono felice Perché…” : Ivana Icardi: le prime parole dopo l’uscita al Grande Fratello Ivana Icardi, durante la scorsa diretta con il reality show di canale 5, ha dovuto dire addio al GF 16. La sorella del noto calciatore non è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, che hanno deciso di puntare su altri concorrenti. Ora, a distanza di qualche giorno, Ivana ha deciso di dire la sua in merito a questa nuova esperienza televisiva sul piccolo schermo ...

Ornella Vanoni : «Vivrei fino a 90 anni - dopo no Perché ti annoi»

Sri Lanka - Perché bloccare Facebook e i social network dopo l’attentato è un rischio : La chiesa colpita dall’attentato in Sri Lanka, in cui sono morte 310 persone (foto di Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images) Facebook e YouTube sono stati momentaneamente sospesi in Sri Lanka a seguito degli attentati di Pasqua, che hanno causato la morte di 310 persone. Il governo ha scelto di bloccare i social media per prevenire ogni tipo di discorso che possa amplificare l’odio e per limitare la circolazione di fake news sulle ...

Perché Morgan ha accettato di fare The Voice dopo aver criticato i talent? Me lo spiega qui : [embed]https://youtu.be/YozKBcJ2IiQ[/embed] Stasera debutta su Rai2 The Voice e Morgan è uno dei quattro giudici. Ma Perché ha accettato? Morgan detiene il record mondiale per vittorie di suoi artisti in un talent, X Factor. Ha infatti portato al successo bel 5 artisti della sua squadra: Aram Quartet (da cui è uscito Antonio Maggio), Matteo Becucci, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi. Poi c’è stata l’emarginazione dai programmi ...

Perché lo Sri Lanka ha chiuso i social dopo gli attacchi di domenica : Roma. Subito dopo l’attacco di domenica scorsa, una delle prime misure precauzionali decise dal governo di Colombo è stata quella di bloccare l’accesso a quasi tutti i social network, tra cui Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Viber. La decisione è stata presa per evitare il diffondersi di fake

Cervelli di maiale riattivati dopo la morte. Perché la scoperta dell'Università di Yale potrebbe essere rivoluzionaria : Circolazione del sangue e funzioni cellulari nel cervello di maiale sono state ripristinate ore dopo la morte, ma non l'attività elettrica associata alla coscienza. Il risultato, al quale Nature dedica la copertina, si deve al gruppo dell'Università di Yale guidato da Nenad Sestan. Ricadute possibili sulla possibilità di studiare più a fondo malattie neurodegenerative e sperimentare farmaci.dopo una prima fuga di ...

Umbria - dopo le dimissioni Marini accusa il Pd di non proteggerla : ‘Malato di giustizialismo. Trattata così Perché donna’ : Passa da accuse di maschilismo e giustizialismo al Partito democratico la difesa di Catiuscia Marini, dopo le dimissioni da governatrice dell’Umbria, indagata a Perugia nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati e le assunzioni di raccomandati nella Sanità regionale. Ma non spiega nulla sulle accuse che la riguardano. “Pensavo che il Pd del 2019 fosse una forza riformista e garantista, non una comunità di giustizialisti. Mi ...

Silvio Berlusconi - fine corsa? Romani : "Salvini e Toti - Perché dopo le Europee Forza Italia può esplodere" : "Il rinnovamento di Forza Italia sarà praticabile se il partito ottiene il miglior risultato possibile, sennò sarà molto molto più difficile". Paolo Romani, tra i big azzurri e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, parla con onestà quasi brutale dello stato di (cattiva) salute del partito in

Perché la nuova età d’oro è dopo i 40 : Aumenta l'autoconsapevolezza Migliora il rapporto con il tuo corpoSesso alle stelleHai imparato ad essere assertivaCon i tuoi genitori non devi più fingerePiù concretaTi perdoni di piùSuperata la fase di pannolini e pappetteSe sei single non ti senti solaIn carrieraLa vita vera, a quanto pare, inizierebbe dopo i 40 anni. È vero, aumentano probabilmente gli acciacchi, ma a quest’età ci si sente più felici, più consapevoli e meno stressati. ...

Formula 1 – Vettel vede il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche in Cina : “distacco troppo grosso - ma dobbiamo essere contenti! Ecco perchè” : Sebastian Vettel positivo e fiducioso dopo le qualifiche del Gp della Cina: le parole del tedesco della Ferrari in conferenza stampa E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp della Cina: il finlandese della Mercedes ha avuto la meglio sui suoi rivali nelle qualifiche di questa mattina sul circuito di Shanghai, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Lewis Hamiton e le Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Nonostante il ...

#90secondi - Pietro Senaldi : "Perché Matteo Salvini non farà cadere il governo nemmeno dopo le europee" : "La Lega non cresce nei sondaggi per la prima volta da mesi", premette Pietro Senaldi a #90secondi. E adesso "tutti dicono a Matteo Salvini: dopo le elezioni europee molla il governo con il Movimento 5 stelle". Ma perché il leader della Lega non lo farà? "Perché", spiega il direttore di Libero, "se

Fabrizio Corona - ultime notizie : Perché torna in carcere dopo la diffida : Fabrizio Corona, ultime notizie: perché torna in carcere dopo la diffida Arrestato Fabrizio Corona Sospeso l’affidamento terapeutico,Fabrizio Corona torna in carcere. L’ex fotografo dei vip è stato raggiunto nel pomeriggio di lunedì 25 marzo dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia di Milano. La polizia ha prelevato Corona dal suo appartamento e lo ha condotto in cella a San Vittore. A stabilirlo è stato il giudice di ...