Perché c' è ancora bisogno di ricordare la Shoah

Province : quanto costano e Perché non sono ancora abolite : Province: quanto costano e perché non sono ancora abolite Tra i temi caldi, affrontati in ambito politico in questi ultimi anni, c’è senza dubbio quello relativo alle Province. Si è infatti cercato, con più tentativi, di abolirle e di far quindi perder loro rilevanza a livello legale: per esempio durante il Governo Monti, ma senza successo. In questo periodo lo scontro sull’abolizione effettiva è nel dibattito tra Salvini e di ...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

RISPARMIATORI TRUFFATI/ Ecco Perché le banche la fanno franca ancora una volta : RISPARMIATORI TRUFFATI: il governo ha stanziato 1,5 miliardi di rimborsi, ma al momento non c'è un solo condannato per truffa

GF 16 - Valentina ancora contro Lemme : 'Sei maligno - non ti sputo Perché siamo qui' : Anche a Pasqua, nella Casa del Grande Fratello vanno in scena liti e duri scontri: la scorsa notte, infatti, Valentina Vignali si è scagliata contro Alberico Lemme dopo aver visto piangere la sua amica Ambra. Un appellativo poco carino che il dottore ha dato alla professoressa, è stato la causa della sfuriata della giocatrice di basket nei suoi confronti: Gennaro ha portato via di peso la ragazza prima che aggredisse il farmacista, ma non è ...

Amici - Tish brutalizza ancora Giordana Angi : 'Vali zero - Perché non ti sopporto'. Finisce in rissa : ancora scintille tra Giordana Angi e Tish ad Amici , il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Già, le due proprio non si sopportano. L'ultimo atto? Altre parole pesantissime di Tish: 'Io ...

Amici - Tish brutalizza ancora Giordana Angi : "Vali zero - Perché non ti sopporto". Finisce in rissa : ancora scintille tra Giordana Angi e Tish ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Già, le due proprio non si sopportano. L'ultimo atto? Altre parole pesantissime di Tish: "Io voglio sapere se lo fa apposta a non capire o se non ci arriva. Devo elencare i generi che ho fatto?

Caso Pantani – Parla il legale della famiglia del Pirata : “ho ancora la pelle d’oca - ecco perchè” : Caso Pantani: il legale della famiglia a 360 gradi ai microfoni di Radi Cusano Campus L’avvocato Antonio De Renzis, legale della famiglia Pantani, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. ©LAPRESSE Sul Caso Marco Pantani, arrivato alla Commissione antimafia. “Sono convinto che i giornalisti ...

Perché chi ancora elogia Assange (come il M5s) è ingenuo oppure è in malafede : Milano. Ormai da molti anni non è più possibile considerare Julian Assange un eroe. Poteva esserlo ai tempi dei leak del dipartimento di stato, quelli di Chelsea Manning, almeno agli occhi di chi era contrario alla guerra in Iraq e di chi credeva nell’idea della trasparenza assoluta. Poteva esserlo

Alessandro Cattelan - dopo Jimmy Fallon. è ancora talk show 'Gli ospiti vengono Perché siamo credibili' : Tra i conduttori della nuova generazione, Alessandro Cattelan si distingue. Creativo, sicuro di sé: basta vederlo nella nuova edizione di E poi c'è Cattelan - dall'11 aprile, tutti i giovedì alle 21.

Verso le elezioni Europee. Enrico Letta : "Vi spiego Perché l'Europa serve ancora e Perché i sovranisti sbagliano" : serve ancora l'Europa? E se si, a cosa? A poco più di un mese dall'appuntamento con le elezioni europee di maggio, le prime senza il Regno Unito, la domanda è di stringente attualità, tanto più in uno ...

Giovanni Tria - Bruno Vespa e la profezia cupa sul governo : Perché non si è ancora dimesso : Se quello guidato da Lega e M5s fosse un normale governo politico, un ministro come Giovanni Tria secondo Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale avrebbe fatto le valigie da tempo. Ma questo governo, di normale ha poco o niente. L'esecutivo era nato con tutte le intenzioni di strappare le regole europe

Perché la Sardegna è ancora senza giunta 45 giorni dopo il trionfo del centrodestra con Solinas : Doveva essere una marcia trionfale: «Quindici minuti dopo la proclamazione degli eletti, faremo la giunta», aveva annunciato Matteo Salvini dopo l'onda di piena del centrodestra. È invece una corsa a ...

Stefano Leo - il giudice si scusa con la famiglia e spiega Perché il killer era ancora libero : I tempi tecnici della giustizia e la mancanza di personale sono i due fattori che potrebbero aver inciso sui ritardi nella...

Stefano Leo - il giudice si scusa con la famiglia (e spiega Perché il killer era ancora libero) : I tempi tecnici della giustizia e la mancanza di personale sono i due fattori che potrebbero aver inciso sui ritardi nella...